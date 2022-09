IHSG Dibuka Positif di Tengah Minimnya Data Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,24% ke 7.260,3 pada awal perdagangan hari ini, Senin (12/9/2022).

Nasdaq naik lebih dari 2%, memimpin kenaikan Wall Street menjelang data IHK AS Agustus YoY yang diproyeksikan mencatat inflasi menyusut ke 8,1% (Vs Juli 8,5%). Apresiasi Wall Street juga menunjukkan bahwa investor telah mengantisipasi sikap Hawkish yang agresif dari Fed. The Fedwatch Tool memproyeksikan kemungkinan kenaikan FFR bulan September sebesar +75 Bps meningkat menjadi 90% dari 57% pada minggu sebelumnya. Sementara itu, rilis data ekonomi Jumat lalu menunjukkan bahwa US Wholesale Inventories MoM direvisi naik 0,6% atau lebih rendah dari yang dilaporkan, 0,8% di bulan Juli.

BACA JUGA

Arah IHSG Sepekan, Jangan Lupa Pantau ADRO hingga UNTR

NHKSI Research memproyeksikan IHSG akan bergerak bullish, dengan support: 7.200-7.290/7.160/7.080-7.060/7.015 dan resistance: 7.270-7.288/7.300/7.350. Tidak adanya rilis data ekonomi hari ini membuat investor mulai memperhatikan rilis data IHK AS (Selasa, 13/9/2022) dan PPI AS (Rabu, 14/9/2022) periode Agustus yang masing-masing diproyeksikan mengalami deflasi secara bulanan. Selama akhir pekan, IHSG berhasil ditutup menguat 11 poin menjadi 7.242, setelah pekan lalu mengalami sejumlah sentimen negatif seperti agresifnya Hawkish dari ECB, krisis energi Eropa dan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi di dalam negeri.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,13% ke kisaran 498, indeks LQ45 naik 0,3% ke kisaran 1.035,1, JII naik 0,4% ke 627,6.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,12%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,96%, Straits Times Singapura naik 0,36%, bursa Malaysia KLSE naik 0,09%.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com