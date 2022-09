Momen The Merge Berpotensi Membuat Harga Ethereum Naik

Jakarta, Beritasatu.com – Ethereum berpotensi akan mengalami kenaikan harga saat aset kripto terpopuler setelah Bitcoin itu akan memasuki fase The Merge.

CEO Indodax Oscar Darmawan menjelaskan, The Merge merupakan transisi jaringan Ethereum dari mekanisme proof-of-work (PoW) ke mekanisme proof-of-stake (PoS). Menurutnya, dengan mekanisme PoS yang digadang gadang lebih efisien, memiliki potensi untuk bisa menaikkan permintaan Ethereum (ETH) dan menaikkan harganya.

“Adanya perubahan pada protokol Ethereum ini, membuatnya memiliki beberapa keuntungan seperti penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selama ini, Ethereum didapatkan dengan skema proof of work," ujar Oscar.

Jika dijelaskan secara sederhana, kata Oscar lagi. Ethereum didapatkan dengan cara mining atau penambangan, seperti Bitcoin. Mekanisme proof-of-work diklaim mengonsumsi energi listrik yang besar karena alat penambang Ethereum membutuhkan spesifikasi komputer tinggi dan rig mining yang komplit serta listrik yang besar.

Sedangkan proof of staking atau mendapatkan ETH dengan staking hanya menggunakan modal internet sehingga lebih sederhana dan ramah lingkungan. Dengan Kelebihan proof of stake ini, bisa membuat token ETH lebih berharga sehingga memiliki potensi harganya akan naik setelah proses The Merge selesai meskipun sejatinya harga aset kripto bergantung pada kondisi pasar.

