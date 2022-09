Prudential Bayarkan Klaim Rp 8,1 Triliun di Semester I 2022

Tampak pada gambar (ki-ka): Chief Investment and Wealth Prudential Indonesia Novi Imelda, Presiden Direktur Prudential Syariah Omar S. Anwar, Presiden Direktur Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany, Chief Transformation Officer and Director Prudential Indonesia Premraj Thuraisingam dan Chief Marketing and Communications Officer Luskito Hambali, pada peluncuran kampanye #MadeforEveryFamily (16/6/2022). (Foto: )