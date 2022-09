Pemerintah Didorong Memperbaiki Investasi Dalam Negeri

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah didorong untuk memperbaiki investasi dalam negeri. Belum lama ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pendekatan dengan India, Jepang, dan Selandia Baru, di sela rangkaian Pertemuan Menteri IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) di Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Pertemuan tersebut dilakukan terpisah dan membahas berbagai agenda di antaranya untuk memacu kerja sama ekonomi kedua negara.

Saat pertemuan, ketua umum Partai Golkar itu juga mempromosikan ekonomi Indonesia yang berpeluang tumbuh 4,5 hingga 5,3 persen pada 2022. Tren kenaikan konsumsi, laju arus investasi yang terus naik masuk Indonesia, hingga surplus neraca dagang yang masih berlanjut.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengungkapkan upaya promosi investasi memang selayaknya dilakukan pemerintah. Meski demikian, pemerintah diminta tidak hanya fokus melakukan promosi, tetapi juga memperbaiki iklim invsetasi di dalam negeri.

“Upaya-upaya untuk menarik investasi memang perlu diupayakan baik promosi investasi ataupun memperbaiki iklim investasinya di dalam negeri. Jadi yang dilakukan adalah upaya jemput bola untuk menarik investor, tetapi jangan sampai dilupakan bagaimana perbaikan di sisi dalam negeri,” kata Heri, Senin (12/9/2022).

Heri mewanti-wanti jangan sampai investor yang masuk di Indonesia mendapati iklim investasi kurang bersahabat. “Kalau mereka kita undang masuk Indonesia, tetapi ternyata begitu calon investor melihat iklim investasi kurang bersahabat kan sayang. Nanti dia enggak jadi,” katanya.

Menurutnya, setiap investor pasti akan melakukan kajian sebelum memutuskan berinvestasi. Mereka akan membandingkan antara negara satu dengan lainnya, lalu memilih negara yang lebih mendukung investasi mereka. Oleh sebab itu, kondisi tersebut harus dimitigasi dan diwaspadai oleh pemerintah, agar citra investasi Indonesia tidak jeblok di mata investor.

“Ada upaya untuk memperbaiki iklim secara menyeluruh di berbagai aspek, baik di sisi perizinan kemudian juga fasilitasi yang lain. Karena mereka, calon investor, membandingkan dengan negara lain. Jangan sampai ketika investor membandingkan, kita yang dapat jelek-jeleknya doang,” katanya.

