Bursa Eropa Menguat, Investor Global Tunggu Data Inflasi AS

New York, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada Senin (12/9/2022), mengikuti tren positif pada akhir pekan lalu dan bursa Asia-Pasifik. Investor global menunggu pengumuman data inflasi Amerika Serikat (AS) Selasa (13/9/2022).

Pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa bertambah 1,8%, dengan saham ritel melonjak 4,5% memimpin kenaikan. Semua sektor dan bursa utama ditutup di wilayah positif.

Bursa Eropa menguat pekan lalu menyusul kebijakan moneter hawkish Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) untuk mengendalikan inflasi tinggi di zona euro beranggotakan 19 orang. Momentum itu berlanjut pada Senin.

Sementara investor global menunggu pengumuman inflasi AS Agustus yang akan dirilis Selasa.

Laporan tersebut adalah salah satu bagian terakhir dari data inflasi yang akan dilihat Federal Reserve AS (the Fed) menjelang pertemuan September. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga 0,75 poin persentase ketiga berturut-turut dalam upaya memerangi inflasi tinggi.

Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali pekan lalu bahwa dia berkomitmen kuat untuk menurunkan inflasi.

Adapun bursa saham berjangka AS naik Senin. Sementara bursa saham di Asia-Pasifik menguat karena sentimen risiko membaik. Bursa Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Korea Selatan tutup karena hari libur.

