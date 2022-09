Jelang Data Inflasi, Harga Emas Naik karena Pelemahan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak 1% dan harga perak melambung 6% pada Senin (12/9/2022) didukung pelemahan dolar. Sementara investor menunggu data inflasi utama Amerika Serikat (AS) untuk isyarat pada laju kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS, The Fed.

Harga emas di pasar spot naik 0,49% menjadi US$ 1,724.386 per ons dan harga emas berjangka AS juga menguat 0,42% menjadi US$ 1.735,80

Pejabat Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) telah mengisyaratkan kenaikan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, sehingga mendukung euro dan menekan dolar AS.

"Hal ini memicu beberapa kekuatan di pasar emas," kata Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures, David Meger.

Sementara pelemahan dolar, membuat harga emas lebih menarik bagi pembeli luar negeri.

Adapun investor bersiap pada pengumuman Indeks Harga Konsumen atau inflasi AS Selasa yang kemungkinan akan menunjukkan harga Agustus naik pada kecepatan 8,1% sepanjang tahun, dibandingkan angka 8,5% untuk Juli.

"Kita mungkin melihat posisi pedagang untuk laporan inflasi AS yang menguntungkan besok yang dapat memberikan dorongan yang lebih besar lagi jika kita melihat pelemahan lebih lanjut," Craig Erlam, analis pasar senior di OANDA.

Emas secara tradisional dianggap sebagai lindung nilai inflasi, tetapi kenaikan suku bunga diterjemahkan menjadi biaya peluang yang lebih tinggi untuk memegang emas batangan, yang tidak membayar bunga.

Sementara harga palladium naik 4,23% menjadi US$ 2,264.9153 per ons, setelah mencapai level tertinggi sejak 12 Agustus di US$ 2,274.33. Adapun Platinum melambung 2,73% menjadi US$ 905,0533.

