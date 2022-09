Sebelum Daya Listrik 450 VA Dihapus, Perlu Pemutakhiran Data

Jakarta, Beritasatu.com - Banggar DPR menyatakan rencana pemerintah menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk warga miskin dan menaikkan menjadi 900 VA perlu dibarengi dengan pemutakhiran data penerima subsidi. Dengan demikian warga yang bermigrasi ke daya 900 VA benar-benar kelompok mampu.

"Dari total 24,3 juta pelanggan listrik 450 VA yang mendapat subsidi listrik, jumlah pelanggan 450 VA yang masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebanyak 9,55 juta, sementara yang tidak masuk DTKS mencapai 14,75 juta pelanggan," kata Ketua Banggar Said Abdullah saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (13/9/2022).

BACA JUGA

Listrik 450 VA Warga Miskin Akan Dihapus, Naik ke 900 VA

Dia menjelaskan, pelanggan yang masuk DTKS otomatis terekam pada data Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai penerima bantuan sosial (bansos). Sementara yang non-DTKS ada dua kemungkinan. "Secara faktual mereka memang miskin tetapi belum masuk pendataan penerima bansos dari Kemensos karena datanya belum masuk. Kemungkinan lain bisa juga telah terjadi peningkatan ekonomi tetapi masih menggunakan daya 450 VA," kata Said.

Untuk itu kata dia, Banggar DPR berharap Kemensos dan PLN melakukan pemutakhiran data pelanggan listrik 450 VA. Dari hasil pemutakhiran data tersebut, akan didapat integrasi data pelanggan 450 VA sekaligus terdata pada DTKS.

Dia mengatakan pelanggan listrik 450 VA yang telah mengalami peningkatan ekonomi, didorong secepatnya bermigrasi ke daya 900 VA atau bahkan 1.300 VA dengan menyesuaikan perkembangan ekonominya. "Inilah fungsinya agar PLN terus melakukan pemutakhiran data," kata Said.

Sedangkan kelompok yang masih memakai 450 VA yang diduga sebagai keluarga dengan tingkat kemiskinan parah, tidak bisa serta merta pindah ke 900 VA. "Namun terus diupayakan bermigrasi ke 900 VA secara bertahap sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," kata dia.

PLN dapat melakukan penilaian dengan mengacu konsumsi energi listriknya. Jika sudah waktunya bergeser ke 900 VA, perlu didorong. Meski demikian nilai subsidi listrik harus ditambah jika mereka bergeser dari 450 VA ke 900 VA.

BACA JUGA

Pasar Mobil Listrik Tumbuh, EVCuzz Siap Tambah SPKLU

Sebagai gambaran, penerima subsidi listrik terbesar pada tahun 2021 adalah 24,3 juta konsumen rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 8,2 juta konsumen rumah tangga 900 VA. Subsidi yang diterima oleh konsumen rumah tangga tersebut mencapai Rp 39,65 triliun atau 79,6% dari total subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp 49,76 triliun.

PLN sebelumnya menyatakan besaran subsidi listrik yang diterima konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA tergantung pemakaian. Rata-rata pelanggan 450 VA mendapatkan subsidi listrik sebesar Rp 80.000 per konsumen per bulan dan untuk 900 VA rata-rata Rp 90.000 per konsumen per bulan.

Kementerian Keuangan memproyeksi hingga akhir 2022 subsidi dan kompensasi listrik akan mencapai Rp 131,02 triliun. Jumlah itu merupakan yang terbesar jika dibandingkan 5 tahun terakhir. Proyeksi sebesar Rp 131,02 triliun tersebut berasal dari subsidi sebesar Rp 66,47 triliun dan kompensasi sebesar Rp 64,55 triliun.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com