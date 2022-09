Penghapusan Listrik 450 VA Positif untuk PLN, Bagi Rakyat?

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana penghapusan daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk warga miskin dan menaikkan menjadi 900 VA perlu dibarengi biaya manfaatnya. Penghapusan daya listrik 450 VA berdampak positif pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sementara bagi warga tidak mampu, perlu tetap diberikan subsidi.

"Saya kira silakan dilakukan jika biaya manfaatnya sudah dihitung," kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro kepada Beritasatu.com, Selasa (13/9/2022).

Dia mengatakan pelanggan daya listrik 450 VA adalah warga tidak mampu yang mendapat subsidi. "Jika akan naik ke daya listrik 900 VA ada konsekuensi tambahan subsidi atau tidak? Itu yang perlu dihitung oleh pijak terkait," kata pengamat energi ini.

BACA JUGA

Sebelum Daya Listrik 450 VA Dihapus, Perlu Pemutakhiran Data

Dia mengatakan tambahan subsidi juga mencakup biaya beban (abonemen) yang dibayar warga. Pasalnya, biaya abodemen listrik 900 VA akan lebih tinggi dengan abonemen daya listrik 450 VA. "Itu yang perlu dipertimbangkan, apakah itu ditanggung pemerintah atau bagaimana nanti," kata dia.

Menurut Komaidi, rencana penghapusan daya 450 VA sekaligus menaikkan ke daya 900 VA cenderung positif bagi PLN karena tarifnya lebih tinggi sehingga potensi pendapatan lebih bagus.

Sementara soal oversuplai listrik kata Komaidi belum tentu berkurang karena karena tegantung konsumsi listrik. Bisa saja konsumsinya sama, hanya tarifnya lebih tinggi. "Tidak menjamin (mengurangi oversuplly listrik)," kata Komaidi.

Selama ini pemerintah memberikan subsidi pada rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 900 VA masyarakat prasejahtera atau warga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sebagai gambaran, penerima subsidi listrik terbesar pada tahun 2021 adalah 24,3 juta konsumen rumah tangga dengan daya listrik 450 VA dan 8,2 juta konsumen rumah tangga 900 VA. Subsidi yang diterima oleh konsumen rumah tangga tersebut mencapai Rp 39,65 triliun atau 79,6% dari total subsidi listrik tahun anggaran 2021 sebesar Rp 49,76 triliun.

BACA JUGA

Listrik 450 VA Warga Miskin Akan Dihapus, Naik ke 900 VA

Namun dari total 24,3 juta pelanggan listrik 450 VA yang mendapat subsidi listrik, jumlah pelanggan 450 VA yang masuk DTKS sebanyak 9,55 juta, sementara yang tidak masuk DTKS mencapai 14,75 juta pelanggan.

PLN sebelumnya menyatakan besaran subsidi listrik yang diterima konsumen rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA tergantung pemakaian. Rata-rata pelanggan 450 VA mendapatkan subsidi listrik sebesar Rp 80.000 per konsumen per bulan dan untuk 900 VA rata-rata Rp 90.000 per konsumen per bulan.

Kementerian Keuangan memproyeksi hingga akhir 2022 subsidi dan kompensasi listrik akan mencapai Rp 131,02 triliun. Jumlah itu merupakan yang terbesar jika dibandingkan 5 tahun terakhir. Proyeksi sebesar Rp 131,02 triliun tersebut berasal dari subsidi sebesar Rp 66,47 triliun dan kompensasi sebesar Rp 64,55 triliun.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com