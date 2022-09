Pasar Aset Kripto Bervariasi Jelang Rilis Data Inflasi AS

Jakarta, Beritasatu.com– Pergerakan pasar aset kripto pada Selasa (13/9/2022) pagi secara keseluruhan bervariasi. Dari pantauan CoinMarketCap pukul 09.00 WIB, nilai Bitcoin masih menikmati reli ke zona hijau, tetapi Ethereum jatuh cukup dalam.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono menuturkan, beberapa nilai aset kripto menguat setelah investor melihat bahwa pasar saham AS tampil cemerlang, meski mengantisipasi data inflasi AS. “Saat ini, investor selalu berkaca pada indeks saham AS untuk melihat selera risiko investor secara umum,” ujarnya dalam keterangannya Selasa (13/9/2022).

BACA JUGA

Wamendag: Aset Kripto Berdampak Positif ke Ekonomi Digital

Data inflasi AS Agustus akan dirliis Selasa malam waktu AS. Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) akan memeriksa data inflasi untuk menentukan apakah akan mempercepat atau memperlambat laju kenaikan suku bunga. Menurut konsensus terakhir, inflasi AS diperkirakan akan mencapai 8,5% secara tahunan di Agustus atau tidak jauh dengan data bulan sebelumnya.

Sementara indeks dolar AS (DXY) sedang mempertahankan hubungan terbalik dengan harga BTC. DXY di posisi 108.19 sedang turun 0,14%. Koefisien korelasinya relatif terhadap bitcoin adalah -0,9.

Khusus Bitcoin, kenaikan harga dipicu investor yang tampaknya masih merasakan euforia kabar mengenai Microstrategy yang berniat menjual saham sebesar US$ 500 juta dan akan menggunakannya untuk menambah kelolaan BTC-nya.

Pergerakan harga Bitcoin perlahan naik mendekati day-20 exponential moving average (EMA) dan resistance pada level US$ 24.817 menjadi target naik terdekat pada fase pullback Bitcoin.

“Sementara, nilai Ethereum yang sedang koreksi disebabkan oleh antisipasi investor terhadap The Merge yang semakin mendekat,” kata Afid.

Dari analisis teknikalnya, pergerakan ETH sudah membentuk overbought, sehingga akan sedikit koreksi sejenak.

BACA JUGA

Intip Yuk, Lima Aset Kripto Pembawa Hoki Pekan Ini

Kendati begitu, perhatian investor sejatinya masih bersemangat dengan peristiwa pembaruan jaringan Ethereum atau disebut The Merge, yang sedianya akan meluncur pada 15 September mendatang. Meski, antisipasi atas peristiwa itu terbilang tinggi, nilai ETH sedang terkoreksi sedikit.

“ETH masih berpotensi untuk kembali rebounce menuju harga US$ 1.766 dan level tertinggi atau resistance berada di US$ 1.790. Level support terkuatnya berada di harga US$ 1.490,” sebutnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily