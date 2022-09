NYIIF Sebarkan Berita Baik Ekonomi Indonesia di Mata Dunia

Jakarta, Beritasatu.com- Founder & Chairman Indonesia Investment Forum Christovita Wiloto mengharapkan agar New York Indonesia Investment Forum (NYIIF) By Sectors Series bisa menyebarkan berita baik tentang ekonomi Indonesia di mata dunia.

“Dunia pun akan memahami dan jatuh cinta kepada Indonesia dan percaya untuk berinvestasi di Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (12/9/2022).

Adapun New York Indonesia Investment Forum (NYIIF) akan membahas kebutuhan investasi yang meliputi 16 sektor industri di Indonesia. Sektor yang dibahas NYIIF infrastruktur, pertanian, manufaktur, properti, perbankan dan keuangan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, perkebunan dan kehutanan, satelit dan telekomunikasi. Selain itu, energi minyak dan gas, mineral dan batu bara, perikanan, penerbangan, dan start-up.

Senior Partner Indonesia Investment Forum Josh Luhukay menjelaskan, keunikan program NYIIF ini adalah dilakukan oleh pihak swasta, per sektor industri Indonesia. "NYIIF dilakukan di luar negeri di pusat-pusat investasi global dunia, tidak hanya fokus pada pasar modal tetapi non-pasar modal, serta semua perusahaan, badan atau pemerintah daerah Indonesia bisa ikut serta sebagai investor," kata dia.

Sementara itu, Principal & Co founder Falcon House Partners Brian M O’connor mengatakan, Indonesia dinilai sangat penting dalam pengaruh sosial, ekonomi, dan politik dunia. “Indonesia sebagai the most stable emerging market, stabil dalam pertumbuhan ekonomi, GDP (gross domestic product), sistem perbankan kuat, inflasi yang terkendali dan sangat penting bagi Amerika dan Tiongkok,” katanya.

Senada Chairman Great Hill Capital Thomas J Hayes menekankan bahwa pertumbuhan Indonesia sangat cepat dan semakin baik di masa pandemi bahkan 5-10 tahun ke depan, dengan masyarakat muda yang makin berdedikasi dan dinamis. “Masa depan Indonesia cerah,” tegasnya.

Pada September, Oktober dan November 2022, New York Indonesia Investment Forum (NYIIF) akan resmi digelar di New York City untuk membantu menemukan Global Investor dalam berinvestasi di Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com