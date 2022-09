Kemajuan Dunia Digital Memudahkan Orang Memulai Bisnis

Jakarta, Beritasatu.com - Kemajuan dunia digital juga diiringi dengan perkembangan perdagangan digital atau e-Commerce. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, hampir 90% penduduk Indonesia atau sebanyak 270,20 juta jiwa pernah pernah melakukan aktivitas pembelian barang atau jasa secara daring.

Ketua bidang ekonomi digital dan UMKM, Muhammad Miqdad Nizam Fahmi mengatakan saat ini untuk memulai bisnis sangatlah mudah, bahkan untuk modal pun bisa didapatkan dengan melakukan pinjaman online.

BACA JUGA

Wamendag: Aset Kripto Berdampak Positif ke Ekonomi Digital

“Bagi yang ingin memulai bisnis dan tidak memiliki modal ada cara mudah untuk mendapatkannya, salah satunya melalui pinjaman online. Jika memang kendala utama untuk berbisnis adalah modal, tidak ada salahnya kita mencoba untuk melakukan pinjaman online, dari pada bisnis kita tersebut hanya menjadi rencana tanpa eksekusi,” terang Nizam Fahmi dalam webinar tentang “Memulai Bisnis dari Nol di Media Sosial” yang digelar Kemenkominfo, Senin (12/9/20222).

Namun Miqdad juga mengimbau jika ingin melakukan pinjaman online untuk berhati-hati dalam menjaga keamanan datanya. “Pastikan aplikasi tempat melakukan pinjaman online tersebut legal dan tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Selanjutnya pastikan identitas dan alamat kantornya jelas,” jelas Miqdad.

Lebih lanjut Muhammad Mikail Karimov Head of Operations PT Meraki Kreasi Bangsa mengajak pengguna digital untuk meningkatkan skill dan belajar bisnis online. “Kita harus paham akan fitur dan kegunaan dari perangkat dan media sosial kita, pahami semua fitur serta kegunaannya. Jika kita sudah paham akan perangkat tersebut kita bisa menggunakannya untuk hal lain seperti bisnis”, jelas Mikail.

BACA JUGA

Digitalisasi UMKM Berperan Besar Dorong Pemulihan Ekonomi

Mikail juga memberikan tips tentang hal yang harus diperhatikan jika ingin memulai bisnis di media digital.

“Konten wajib yang harus ada di bisnis digital adalah foto produk, edukasi tentang produk serta fitur dan manfaat dari produk yang akan kita jual. Hal Kunci untuk sukses di bisnis digital adalah digital marketing, karena hal itu pelajari dan paham fitur ini dengan baik,” jelas Mikail.

Berdasarkan Penelitian We Are Social Hootsuite per Februari 2022 di indonesia terdapat 204,7 juta pengguna internet dan pengguna media sosial aktif mencapai 191,4 juta. Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 berada pada level “sedang” dengan skor 3,49. Pengukuran dengan Kerangka Indeks Literasi Digital tahun 2021 ini menggunakan empat pilar, yaitu Kecakapan Digital, Etika Digital, Keamanan Digital, dan Budaya Digital.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com