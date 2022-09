Perkuat Bisnis, Askrindo Kerja Sama dengan Bank Kalteng

Jakarta, Beritasatu.com – Guna memperkuat bisnis, Askrindo menjalin kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah atau BPD Kalteng. PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo, anggota Holding Perasuransian dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG), terus melakukan penguatan iklim bisnis khususnya pada Asuransi Kredit dan Penjaminan KUR. Penguatan tersebut guna menciptakan bisnis yang sehat dan sustainable baik di industri asuransi dan penjaminan maupun industri perbankan.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Undersanding yang dilakukan oleh Direktur Operasional Askrindo, Erwan Djoko Hermawan, dengan Direktur Pemasaran & Bisnis PT BPD Kalteng, Djoni Widjarnarko Kridarso, pada hari ini, Selasa (13/9/2022).

Direktur Operasional Askrindo, Erwan Djoko Hermawan, mengatakan Askrindo dan Bank Kalteng telah menjalin sinergi sejak 2017 dan saat ini Askrindo terus memperbesar ekosistem asuransi nasional. “Askrindo menjaga kelangsungan bisnis Bank Kalteng. Ke depannya Askrindo juga tengah memperbaiki produk asuransi kredit kecil. Atas dasar semangat sinergi yang sehat dengan tujuan memperkuat industri keuangan nasional, diharapkan akan ada lagi bentuk kerjasama serupa yang bisa dikembangkan dengan perbankan lainnya,” ujar Erwan.

Adapun kerja sama yang dilakukan Askrindo dengan BPD Kalteng meliputi Asuransi Kredit Project Financing sektor konstruksi dan non konstruksi dengan pola per proyek (by project) dan pola standby loan.

