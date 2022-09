Moeldoko: Proyek LNG Blok Masela Harus Segera Diselesaikan

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai penyelesaian persoalan pengadaan tanah untuk proyek kilang gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Masela, di Pulau Nustual, Lermatang, Tanimbar Selatan, Maluku atau Blok Masela tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan legalitas. Penyelesaian persoalan ini, katanya, juga harus melihat kondisi lapangan agar ke depan tidak memunculkan konflik berkepanjangan.

“Kalau kaku dengan aturan, harus ini dan itu, terus masyarakat tetap tidak mau, kita bisa apa. Ini malah akan menimbulkan penolakan dan konflik berkepanjangan. Jadi, selain legalitas kita juga harus melihat realitas di lapangan. Semua harus diperhitungkan betul risiko dan biaya sosialnya,” kata Moeldoko saat memimpin rapat tindak lanjut mediasi pengadaan tanah proyek Masela, bersama Kementerian ESDM dan SKK Migas, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Rapat mediasi pengadaan tanah proyek Blok Masela menindaklanjuti pengaduan masyarakat Nustual, Kepulauan Tanimbar ke Kantor Staf Presiden, pada 16 Juni 2022. Masyarakat keberatan dengan penentuan harga ganti rugi lahan untuk pembangunan pelabuhan kilang gas abadi Blok Masela, yakni Rp 14.000 per meter persegi. Sementara, luas lahan sendiri mencapai 29 hektare.

Atas penetapan itu, masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Saumlaki, dan ditetapkan bahwa harga ganti rugi tanah sebesar Rp 172.000 per meter persegi. Namun keputusan tersebut kembali digugat oleh pihak operator yakni Inpex Corporation dengan mengajukan banding yang akhirnya membatalkan putusan PN Saumlaki, dan harga ganti rugi tanah kembali menjadi Rp 14.000 per meter persegi.

Moeldoko menegaskan pada dasarnya masyarakat Nustual telah menerima hasil putusan MA, yakni Rp 14.000 per meter persegi. Namun, lanjutnya, masyarakat tetap menginginkan adanya tambahan kompensasi atas tanah mereka, yakni sebesar Rp 150.000.

“Tuntutan ini yang harus benar-benar diperhitungkan, apakah sesuai dengan kelancaran pelaksanaan proyek atau tidak,” ujar Moeldoko.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga meminta agar pemanfaatan proyek Blok Masela dapat berjalan sesuai target dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat terdampak secara adil dan layak.

“Jangan sampai terjadi konflik sosial yang berdampak buruk bagi pemangku kepentingan yang punya itikad baik untuk mendukung proyek ini,” terang Moeldoko.

Seperti diketahui, proyek Blok Masela di Maluku merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN senilai US$ 19,8 miliar atau sekitar Rp 285 triliun itu ditargetkan akan berproduksi pada 2027.

Proyek gas Blok Masela diperkirakan bisa memproduksi 1.600 juta standar kubik per hari (MMSCFD) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa), gas pipa 150 MMSCFD, dan 35.000 barel minyak per hari.

