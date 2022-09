Trimegah Karya Pratama Incar Pendapatan Rp 1,3 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan pada semester pertama 2022, PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR) optimistis pendapatan mampu bertumbuh hingga 40% atau sekitar Rp 1,3 triliun pada tahun ini.

Direktur Utama Trimegah Karya Pratama Riky Boy Permata mengatakan, pada semester pertama 2022 perseroan berhasil mencapai 50% dari target yakni sebesar Rp 657,7 miliar atau bertumbuh 71% dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

"Target pendapatan yang ditetapkan itu telah menjadi guidance perseroan sejak IPO pada 2021 lalu," jelasnya dalam paparan publik virtual, Selasa (13/9/22).

Ia menambahkan pada tahun 2022, perseroan meluncurkan beberapa produk baru dan layanan terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perseroan sebagai perusahaan digital antara lain, diantaranya yakni feature terbaru dalam aplikasi Ultra Voucher yaitu To up Gopay & OVO. Kemudian, produk terbaru B2B / Korporasi seperti voucher Catalog as Service.

Perseroan juga meluncurkan produk terbaru bagi partner dan mitra perseroan, yakni Merchant Apps & Layanan Pay with Barcode. Selain itu, pada produk Voucher Management system pelanggan yang sudah menggunakan yaitu KFC untuk memproduksi 100% voucher KFC yang beredar di seluruh Indonesia.

"Layanan terbaru penggunaan Ultra Voucher Gift Card yang dapat digunakan langsung di Alfamart seluruh Indonesia," ujarnya.

Dari sisi partnership, Trimegah Karya Pratama juga semakin memantapkan diri untuk bekerja sama dengan berbagai macam brand dari berbagai lini industri untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seperti kerja sama dengan salah satu pemilik mal dan ritel di Indonesia yakni Ramayana, kerja sama dengan platform pemesanan sayur online Astronauts, juga Mc Donalds yang merupakan salah satu restoran siap saji terbesar dengan 250 gerai di Indonesia.

“Sebagai bentuk komitmen perseroan kepada pengguna aplikasi mobile, perseroan juga berkomitmen bukan hanya merubah tampilan mobile aplikasi yang rencananya akan dirilis tahun 2022 ini, namun juga berencana untuk menambah channel pembayaran dalam mobile aplikasi, serta menambah layanan yang mempermudah pelanggan mendapatkan barang belanjaan mereka,” kata Riky.

Sebelumnya, Trimegah Karya Pratama semakin memanjakan para penikmat ayam dengan menggandeng ...

