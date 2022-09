Bursa Eropa Tersungkur Setelah Lonjakan Inflasi AS

London, Beritasatu.com - Keuntungan bursa Eropa di awal sesi buyar sehingga ditutup negatif pada perdagangan Selasa (13/9/2022) setelah pengumuman inflasi Amerika Serikat (AS) Agustus lebih tinggi dari perkiraan.

Pan-European Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup melemah 1,5% setelah sebelumnya naik lebih 0,5%. Saham ritel dan teknologi keduanya turun 3,2% memimpin pelemahan bursa Eropa karena sebagian besar sektor dan bursa utama di zona merah.

Biro Statistik Tenaga Kerja AS Selasa melaporkan inflasi indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) AS naik 0,1% untuk bulan ini dan 8,3% (year on year/yoy). Capaian ini leih tinggi dari ekspektasi ekonom bahwa inflasi utama akan turun 0,1% (bulan ke bulan). Inflasi inti yang tidak termasuk biaya makanan dan energi yang mudah menguap, naik 0,6% dari Juli dan 6,3% dari Agustus 2021.

Angka tersebut memicu pasar berasumsi bahwa bank sentral Federal Reserve AS akan tetap agresif dalam pengetatan kebijakan moneternya.

Laporan inflasi adalah salah satu bagian terakhir dari data yang dilihat Fed menjelang pertemuan September. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga 0,75 poin persentase ketiga berturut-turut dalam upaya memerangi inflasi yang tinggi.

Ketua Fed Jerome Powell menegaskan kembali pekan lalu bahwa ia "berkomitmen kuat" menurunkan inflasi, meskipun ada kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga agresif yang terus-menerus dapat mengarahkan ekonomi ke dalam resesi.

