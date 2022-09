Dow Jones Terburuk Sejak Juni 2020 Setelah Laporan Inflasi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street turun tajam pada Selasa (13/9/2022) setelah laporan inflasi Agustus lebih panas dari yang diperkirakan. Hal ini membuat investor khawatir terkait pengendalian harga dan Federal Reserve (The Fed) akan makin agresif.

Dow Jones Industrial Average turun 1.276,37 poin, atau 3,94%, menjadi 31.104,97, terburuk sejak Juni 2022. S&P 500 turun 4,32% menjadi 3.932,69, dan Nasdaq Composite merosot 5,16% mengakhiri perdagangan 11.633,57.

Hanya lima saham di S&P 500 yang berakhir di wilayah positif. Saham teknologi terpukul paling dalam, dengan perusahaan induk Facebook, Meta ambles 9,4% dan raksasa chip Nvidia turun 9,5%.

Penurunan tersebut menghapus hampir semua kenaikan baru-baru ini dan membuat S&P 500 kembali ke penutupan 6 September di 3.908.

"Saya pikir kita dapat kembali dan menguji ulang posisi terendah Juni," kata Direktur Operasi UBS Art Cashin Selasa di "Squawk on the Street" CNBC.

Laporan indeks harga konsumen Agustus menunjukkan angka inflasi lebih tinggi dari perkiraan. Inflasi utama naik 0,1% dari bulan ke bulan, bahkan dengan penurunan harga gas. Inflasi inti naik 0,6% bulan ke bulan. Pada basis tahun-ke-tahun, inflasi Agustus 8,3%.

Ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan penurunan 0,1% untuk inflasi keseluruhan, dengan kenaikan 0,3% untuk inflasi inti.

Laporan inflasi salah satu data yang terakhir yang akan dilihat The Fed menjelang pertemuan 20-21 September. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga 0,75 poin persentase ketiga berturut-turut untuk menekan inflasi. Laporan Agustus yang tinggi dapat membuat The Fed melanjutkan kenaikan agresifnya lebih lama dari yang diantisipasi investor.

Pergerakan tersebut terjadi setelah empat hari berturut-turut saham AS positif yang didukung kepercayaan investor bahwa inflasi telah mencapai puncaknya.

“Laporan CPI (consumer price index) benar-benar negatif untuk bursa saham. Laporan yang lebih tinggi dari yang diharapkan akan mendapatkan tekanan lanjutan dari kebijakan Fed melalui kenaikan suku bunga," kata Direktur Penelitian Janus Henderson Investors, Matt Peron.

Sementara Cloudflare turun lebih 10% dan Unity Software merosot 13,4%. Saham peritel mobil Carvana turun 12,9%.

