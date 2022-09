Balikkan Keadaan, Harga Minyak Turun karena Data Ekonomi AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Selasa (13/9/2022) dalam perdagangan yang Berfluktuatif, membalikkan kenaikan sebelumnya karena harga konsumen AS ata inflasi secara tak terduga naik pada Agustus. Hal ini akan makin meyakinkan Federal Reserve AS (The Fed) menaikan suku bunga secara agresif pada pertemuan minggu depan.

Harga minyak Brent berjangka untuk November mengakhiri perdagangan pada US$ 93,17 per barel, turun 0,88%. Sedangkan harga minyak mentah AS ambles 47 sen, atau 0,5%, pada US$ 87,31 per barel.

Indeks harga konsumen naik 0,1% bulan Agustus setelah tidak berubah pada Juli, demikian data Departemen Tenaga Kerja AS. Ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan penurunan 0,1%.

Pejabat Fed akan bertemu Selasa dan Rabu pekan depan, dengan inflasi jauh di atas target 2% bank sentral AS.

"The Fed mungkin menaikkan suku lebih cepat dari yang diantisipasi, hal ini dapat menyebabkan sentimen risiko pada minyak mentah dan penguatan terhadap dolar," kata Wakil Presiden Perdagangan di BOK Financial, Dennis Kissler.

Harga minyak umumnya dihargai dalam dolar AS, sehingga penguatan greenback membuat komoditas ini lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Sementara pembatasan Covid-19 di Tiongkok, konsumen minyak terbesar kedua di dunia, juga membebani harga minyak mentah.

Jumlah perjalanan selama liburan Festival Pertengahan Musim Gugur 3 hari di Tiongkok menyusut,. Imbasnya pendapatan pariwisata turun, data resmi menunjukkan. Pembatasan terkait Covid-19 membuat orang enggan bepergian.

Sementara Cadangan Minyak Strategis (SPR) AS turun 8,4 juta barel menjadi 434,1 juta barel pekan lalu, terendah sejak Oktober 1984, menurut data pemerintah, Senin (12/9/2022).

Stok minyak komersial AS diperkirakan meningkat 800.000 barel pekan lalu, analis memperkirakan dalam jajak pendapat Reuters.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada Selasa berpegang pada perkiraannya soal pertumbuhan permintaan minyak global yang kuat pada tahun 2022 dan 2023, mengutip tanda-tanda bahwa ekonomi utama bernasib lebih baik dari yang diperkirakan meskipun ada hambatan seperti lonjakan inflasi.

