Kenaikan Suku Bunga Makin Nyata, Harga Emas Tergerus

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun lebih 1% karena penguatan dolar setelah kenaikan tak terduga harga konsumen Agustus sehingga memperkuat proyeksi kenaikan suku bunga agresif dari Federal Reserve AS (The Fed).

Harga emas di pasar spot turun 1,22% menjadi US$ 1.703,09 per ons dan harga emas berjangka AS ambles 1,55% menjadi US$ 1.713,7.

“Harga emas turun karena data CPI lebih tinggi dari perkiraan, dengan 75 basis poin (suku bunga The Fed) sekarang pasti dikonfirmasi. Penguatan dolar juga akan menekan emas,” kata trader Heraeus Precious Metals Tai Wong, di New York.

Wong memperkirakan emas akan bertahan di kisaran US$ 1.690-US$ 1700 dalam jangka pendek karena dolar tidak mungkin mencapai level tertinggi baru kecuali ada hasil Fed yang sangat hawkish minggu depan.

Harga konsumen bulanan AS secara tak terduga naik pada Agustus karena penurunan harga bensin diimbangi kenaikan biaya sewa dan makanan.

Indeks dolar naik 1%, membuat emas lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

Pasar sekarang menilai peluang 81% kenaikan suku bunga 75 basis poin oleh Fed pada pertemuan 20-21 September. Meskipun emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga AS meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan.

Sedangkan harga perak di pasar spot turun 2,12% menjadi US$ 19,35 per ons setelah mencatat persentase kenaikan 1 hari terbesar sejak Februari 2021 pada Senin.

Sedangkan harga platinum di pasar spot turun 2,97% menjadi US$ 880,07 dan paladium ambles 7,01% menjadi US$ 2,106,26.

Sumber: CNBC