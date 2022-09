Industri Game Indonesia Jajaki Pasar Global Lewat TGS

Jakarta, Beritasatu.com – Industri game Indonesia menjajaki pasar global dengan berpartisipasi pada pameran dagang serta ekshibisi game terkemuka di dunia, Tokyo Game Show (TGS) 2022 di Chiba, Jepang pada 15-18 September 2022. Sebanyak 10 industri game terpilih akan memasarkan produknya serta mencari peluang bisnis baru dengan investor potensial.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengaku optimistis bahwa partisipasi delegasi Indonesia dalam TGS 2022 akan membuka peluang bisnis bagi industri game lokal di Tanah Air. “Kami berharap delegasi partisipan dapat menunjukkan performa bisnis maksimal serta dapat membawa peluang usaha di industri game global ke Indonesia," kata Sandiaga dalam keterangan tertulisnya Rabu (14/9/2022).

BACA JUGA

Hari Game Indonesia Diperingati 8 Agustus

Dia mengatakan pemerintah mendorong industri game sebagai salah satu pilar kebangkitan ekonomi, mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan kehadiran game lokal di pasar global seperti TGS ini dapat menguatkan ekosistem game nasional, sekaligus mampu menumbuhkan kreasi dan jiwa nasionalisme bangsa. “Kemenkominfo mendukung penguatan ekosistem industri game lokal serta mendorong inisiasi yang dapat mendorong pertumbuhan game lokal, salah satunya melalui Indonesia Game Developer Exchange (IGDX), di dalamnya ada mentoring dan matchmaking,” ujarnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan partisipasi Indonesia dalam TGS 2022 ini merupakan langkah konkret kolaborasi pemerintah bersama dengan stakeholder industri untuk memajukan ekosistem game, animasi, dan aplikasi lokal. "Kolaborasi seperti ini membantu pelaku usaha Indonesia untuk go international dan aktif dalam rantai pasok global industri digital dan kreatif,” ujarnya.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, merangkap Federasi Mikronesia, Heri Akhmadi mengatakan kembalinya Indonesia secara luring di salah satu event game terkemuka internasional ini akan meningkatkan profil industri digital Indonesia di mata dunia. “Saya yakin industri game Indonesia dapat menjadi tulang punggung sekaligus katalisator bangkitnya ekonomi Indonesia. Saya harapkan partisipasi Indonesia di Tokyo Game Show 2022 dapat bermanfaat untuk lebih menduniakan game Indonesia dan mendorong kolaborasi dengan pelaku industri game Jepang,” pungkas Dubes Heri Akhmadi.

BACA JUGA

Potensi Game Indonesia Sangat Besar

Indonesia dalam Tokyo Game Show (TGS) 2022 menampilkan 10 perusahaan industri game lokal dengan berbagai macam latar belakang seperti, game developer, game-related developer, publisher, game services production.

Pada partisipasi keempat kali di event ini, Indonesia akan membawa nama branding campaign GotGame.id: Games From Indonesia, yang dipilih untuk me-representasikan program pemasaran produk game Indonesia di luar negeri. GotGame.id: Games From Indonesia adalah sebuah platform gabungan dari seluruh stakeholder industri game Indonesia untuk membawa produk game terbaik asal Indonesia ke pentas dunia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com