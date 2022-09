Jaris & K Lakukan Gebrakan Inovasi Kreatif Iklan Media Luar Ruang

Jakarta, Beritasatu.com - Berbicara tentang Out-of-Home (OOH) Media Advertising atau iklan media luar ruang, saat ini telah mengalami banyak pergeseran menjadi lebih inovatif dan mengikuti perkembangan zaman. Industri media luar ruang kini telah berkolaborasi secara digital seperti digital billboard salah satunya.

Peralihan OOH konvensional ke media digital ini pastinya telah dilakukan oleh para perusahaan iklan. Namun tak berhenti sampai di situ, para perusahaan iklan perlu memberikan sentuhan khas untuk membuat media luar ruang mereka menjadi lebih eksklusif.

Jaris & K (PT Trimedia Imaji Rekso Abadi), salah satu perusahaan creative OOH di bilangan Jakarta Selatan ini telah melakukan inovasi media advertising dengan memberikan sentuhan ambience lighting sebagai bentuk gebrakan kreatif. Penggunaan ambience lighting ini memberikan tingkat terang pada papan billboard, sehingga menciptakan nuansa berbeda dan lebih dramatis, dan juga mampu menarik perhatian langsung pada focal point atau objek iklan.

Jaris & K memilih under station MRT sebagai titik konsep media luar ruang mereka. Menurut Komarudin Fuad, Direktur Utama Jaris & K, lokasi tersebut dapat dikonsepkan secara kreatif dan se-eksklusif mungkin. Juga dapat dipersonalisasikan, sehingga membuat interaksi lebih cepat dan mudah.

"Yang menjadi titik ketertarikan dari penggunaan ambience lighting pada Jaris & K adalah konsep media yang terletak di bawah under station MRT, yang dimana dapat dipersonalisasikan dan dikonsepkan secara kreatif seluas-luasnya dan seekslusif mungkin," tutur Komarudin Fuad.

Komarudin menambahkan, semenjak Jaris & K menggunakan ambience lighting pertama kali untuk materi campaign Netflix - Strange Things 4, antusiasme dari para potential client dan existing client menjadi berlipat. Ini tentu memberikan pengalaman baru bukan hanya pada klien, namun juga audience.

"Semenjak digunakannya pertama kali ambience lighting, setiap brand yang menginginkan memasang media di understation selalu menyertakan opsi ambience lighting," ungkap Komarudin.

Selain sentuhan ambience lighting sebagai gebrakan kreatif, Jaris & K juga membuat after movie sebagai bentuk nilai tambah digital branding kepada klien mereka. After movie ini merupakan video rekapitulasi dari kegiatan campaign brand yang melakukan pemasangan iklan di Jaris & K dengan teknik pengambilan footage yang mengusung gaya sinematik, layaknya dalam pembuatan film profesional.

"After Movie bisa dijadikan sebagai one package untuk klien, akan tetapi tidak sedikit juga klien meminta after movie secara terpisah untuk mendokumentasikan brand mereka secara eksklusif dan berbeda," jelas pimpinan Jaris & K tersebut.

