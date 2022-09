Inspigo Angkat Kisah Sukses 5 UMKM yang Unik dan Inspiratif

Jakarta, Beritasatu.com - Inspigo kembali meluncurkan podcast show bertajuk "Kupas Bisnis ala Aviliani" season kedua yang mengangkat kisah sukses lima usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) unik dan inspiratif.

Episode pertama sudah dapat didengar secara ekslusif di aplikasi Inspigo pada 5 September 2022 lalu. Inspigo atau yang disebut inspiration on the go merupakan sebuah media atau platform berupa aplikasi. Aplikasi ini menyediakan konten audio podcast yang menyajikan berbagai topik seputar pengetahuan, motivasi, dan keahlian.

Ekonom Aviliani menyatakan, UMKM berperan penting di Indonesia. Sebab, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), jumlah UMKM pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97% atau senilai Rp 8.572,89 triliun.

BACA JUGA

Inspigo Luncurkan Fitur Audio Playbook

Sementara itu, tenaga kerja yang terserap UMKM mencapai 97% dari total tenaga kerja pada 2022 serta menghimpun 60,4% total investasi. Namun, meski jumlahnya besar, belum banyak UMKM yang naik kelas, bahkan tidak berkembang.

“Padahal, di negara lain, peran UMKM cukup besar sebagai global value chain dan menjadi bagian besar devisa negara. Oleh karena itu, diperlukan peran seluruh stakeholder untuk berupaya membuat UMKM naik kelas dan menjadikan kemitraan serta membatu akses pasar bagi UMKM dengan berbagai upaya,” ujar ekonom Aviliani, di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Menurut Aviliani, tujuan dari podcast ini adalah agar banyak usaha bisa saling belajar satu dengan lainnya, memotivasi orang jadi pebisnis dan kaum profesional dapat memahami bagaimana mereka bekerja dengan memiliki jiwa pebisnis, sehingga dapat membuat perusahaan untung.

BACA JUGA

UMKM dan Pengguna Shopee Manfaatkan Super Shopping Day

Siniar Kupas Bisnis ala Aviliani season 2 terdiri atas lima episode yang mewawancarai lima UMKM yang unik dengan keahlian-keahlian menarik yang bisa dipelajari oleh pendengar Inspigo untuk diterapkan di dunia kerja mereka.

Pada episode pertama, ada Eko Sulistyanto dengan Warung Tumannya yang unik. Yang menarik dari episode ini adalah lokasi bisnis yang tidak strategis, tetapi sukses menarik yang konsumen.

Di episode kedua, akan ada Ibu Wahyuni dari Omocha Toys. Nantinya ada penjelasan apa saja keunikan Omocha Toys dan juga rahasia dalam menjalankan bisnis mainan anak edukatif selama 15 tahun tips cara bersaing di era serba digital.

BACA JUGA

UMKM Surabaya Cari Peluang Waralaba di Pameran IFBC 2022

Ada inspirasi menarik juga dari Dominique Alexander, pendiri startup Semaii di episode ketiga. Dominique yang berlatar belaklang desain interion menjalankan bisnis pertanian (microgreens) dengan sistem teknologi controlled environment agriculture (CEA).

Sementara itu, ada Hendi RS dengan Westbike Messenger Service di episode keempat. Di episode ini akan dijelaskan bagaimana Hendi menjalankan bisnis jasa kurir yang ramah lingkungan dengan menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya.

Di episode terakhir ada Jasmyne Oei dan Erin Zulviana dari Sepiring Indonesia. Di tengah jenis oleh-oleh yang hanya begitu-beitu saja, Sepiring Indonesia hadir dengan inovasi produk yang berbeda daripada yang lainnya, salah satunya dalam bentuk piring. Ini tentunya akan menjadi inspirasi menarik bagi pelaku UMKM.

Baca selanjutnya

Co-founder dan chief of Content Inspigo, Dita Guritno menyatakan, ada keahlian-keahlian ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com