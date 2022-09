Harga Minyak Naik 2% karena Ekspektasi Peralihan Bahan Bakar

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik sekitar 2% pada Rabu (14/9/2022), rebound dari posisi terendah hari sebelumnya, karena pengawas energi internasional memperkirakan peningkatan peralihan gas ke minyak karena harga tinggi musim dingin ini, meskipun prospek permintaan minyak tetap suram.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik US$ 1,61 per barel, atau 1,8%, menjadi US$ 94,78, sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate AS bertambah U$ 1,89, atau 2,1%, menjadi US$ 89,20.

BACA JUGA

Balikkan Keadaan, Harga Minyak Turun karena Data Ekonomi AS

Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan perlambatan ekonomi yang semakin dalam dan ekonomi Tiongkok goyah. Hal ini menyebabkan permintaan minyak global ambles pada kuartal keempat tahun ini.

Namun, IEA juga memperkirakan peralihan luas dari gas ke minyak. IEA mengatakan ada tambahan rata-rata 700.000 barel per hari (bph) pada Oktober 2022 hingga Maret 2023, dua kali lipat dari tingkat tahun lalu. Itu akan membantu mendorong pasar.

"Persediaan global turun 25,6 juta barel pada Juli," kata IEA.

Persediaan AS naik minggu lalu, didorong rilis dari Strategic Petroleum Reserve (SPR), data terbaru pemerintah menunjukkan. Stok komersial naik 2,4 juta barel karena 8,4 juta barel dilepaskan dari SPR, bagian program yang dijadwalkan berakhir bulan depan.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada Selasa (13/9/2022) mengatakan permintaan minyak global pada tahun 2022 dan 2023 akan lebih kuat dari yang diproyeksikan, mengutip tanda-tanda bahwa ekonomi utama mulai rebound meskipun ada tantangan seperti inflasi.

Pasar minyak sebelumnya diperdagangkan lebih rendah karena kekhawatiran permintaan menyusul bank sentral global menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi.

BACA JUGA

Harga Minyak Naik karena Ketidakpastian Pasokan Meningkat

Kepala ekonom Bank Sentral Eropa (ECB), Philip Lane, mengulangi janji bank untuk terus menaikkan suku bunga dengan fokus pada inflasi. "Harga energi yang tinggi menjadi pendorong dominan inflasi di zona euro," kata Lane.

Laporan inflasi AS yang lebih panas dari perkiraan pada Selasa juga menghancurkan harapan Federal Reserve mengurangi pengetatan kebijakan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

Pejabat Fed akan bertemu Selasa dan Rabu depan.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC