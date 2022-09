Investor Menanti Imbas The Merge Ethereum ke Aset Kripto

Jakarta, Beritasatu.com- Pergerakan aset kripto pada Kamis (15/9/2022) pagi menguat dibandingkan Rabu (14/9/2022) kemarin. Sejumlah aset kripto, seperti Ethereum (ETH) dan Dogecoin (DOGE) berhasil rebound ke zona hijau dengan kenaikan tipis.

Trader Tokocrypto, Afid Sugiono mengatakan, bintang utama perdagangan hari ini tertuju pada Ethereum (ETH) bahwa penantian The Merge ini sudah ditunggu-tunggu. Data terakhir menunjukkan bahwa Ethereum berhasil naik 5,4% menuju US$ 1.648 per keping dari perdagangan Rabu kemarin. "Banyak investor aset kripto yang mengantisipasi The Merge kemungkinan besar terjadi pada Kamis (15/9/2022) pukul 1.26 WIB, volatilitas pun pasti akan terjadi," ujarnya dalam keterangannya Kamis (15/9/2022).

Sambutan saat ini masih positif. Namun, semua mata kemungkinan akan memantau The Merge dan mengevaluasi tingkat keberhasilannya. "Alangkah lebih bijak bagi investor untuk tidak FOMO melakukan akumulasi secara besar-besaran. Mereka harus menunggu bagaimana transisi Ethereum dari proof-of-stake dan bagaimana tren ke depannya sebelum berinvestasi lagi," tambah Afid.

Dari analisis teknik ETH, volume harian relatif sejalan volume rata-rata perdagangan selama 20 hari terakhir atau 20-day EMA, yang tidak menunjukkan keyakinan signifikan baik untuk sisi panjang atau pendek. Alhasil pergerakan ETH sejauh ini masih tergolong sideways.

"Kemungkinan besar pergerakan bullish ETH tertahan resistance pada level US$ 1.722. Penolakan pada level tersebut berhasil membalikkan arah pergerakan harga menjadi turun. Support terdekat berada pada level US$ 1.512 apabila harga ETH kembali turun," sebutnya.

Sementara gerak Bitcoin, masih bisa bergerak menuju level resistance US$ 20.701. Di samping, level support terkuat ada di level US$ 19.005 yang merupakan tahanan solid untuk menahan laju penurunan Bitcoin apabila kembali menukik turun. Major support Bitcoin masih berada pada level US$ 17.622.

Afid menambahkan, selain ETH, aset kripto yang juga berpotensi reli adalah Cardano (ADA) dan Solana (SOL) yang menampilkan performa terbaiknya. Penyebab dari kenaikan Cardano sendiri sedang mengantisipasi Vasil Hardfork. Dan kenaikan SOL karena komunitas Helium mengincar penggabungan operasinya ke jaringan Solana.

Secara umum dari sisi makroekonomi, investor saat ini sedang menunggu beberapa data penting yang dirilis bank sentral, seperti data pengangguran dan juga keputusan suku bunga AS. Alhasil, pergerakan pada perdagangan beberapa waktu ke depan kemungkinan tidak menampilkan volatilitas yang tinggi baik dari sisi kenaikan.

Kebanyakan investor percaya bahwa The Fed akan terus bergerak agresif untuk meredam inflasi, dengan prediksi kenaikan 75 bps pada pertemuan pekan depan. Dilemanya, inflasi diinginkan untuk kembali ke 2% dari sekitar 8% sehingga akan banyak memukul pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung.

Sumber: Investor Daily