Cari Kerja? I-Solution Gelar Webinar Series Menuju Karier Impian

Jakarta, Beritasatu.com - PT Infra Solusi Indonesia (I-Solution), subsidiary PT Link Net Tbk akan menggelar “Webinar Series” dengan tema “World of Work: Finding Your Dream Career” yang diselenggarakan secara online melalui platform Purposeful Experience (PeX) by i-Solution.

I-Solution yang merupakan perusahaan bergerak di bidang Human Resources dan People Development Services, mengintegrasikan pengembangan sumber daya manusia dengan teknologi, mempunyai visi “Partnering with Client to reach their Vision” dan misi "to be The Best Managed Services Provider".

Webinar ini bertujuan membantu job seeker menggali, menemukan dan mengembangkan potensi diri sekaligus menjembatani job seeker dengan dunia industri.

Topik-topik yang akan dibahas adalah:

1. Believe in Your Potential (Jumat,16 September 2022)

2. How to Attract HR from your CV (Jumat,14 Oktober 2022)

3. Job Interview Strategy (Jumat, 11 November 2022)

4. The Job And Talent Mismatch (Jumat, 9 Desember 2022)

5. Why Soft Skill Important? (Jumat, 13 Januari 2023)

Topik-topik yang diangkat dalam webinar series membantu job seeker moving in

