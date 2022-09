Adobe Akuisisi Startup Figma Senilai Rp 298,71 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Adobe mengakuisisi platform desain kolaboratif online Figma dengan harga sekitar USD 20 miliar atau setara Rp 298,71 triliun dalam bentuk tunai dan saham, Rabu (14/9/2022). Nilai akuisisi itu adalah pembelian terbesar dari perusahaan perangkat lunak swasta hingga saat ini, demikian diutarakan Katie Roof dari Bloomberg.

Adobe berharap kesepakatan itu akan "mempercepat" kreativitas web dan menempatkan lebih banyak teknologi Creative Cloud suite di internet. Anda dapat mengharapkan untuk melihat fitur pengeditan visual Adobe menemukan jalannya ke platform Figma.

Kedua perusahaan berharap pembelian akan ditutup sekitar tahun 2023 mendatang jika mendapat persetujuan dari regulator dan pemegang saham. Co-founder dan Pimpinan Figma Dylan Field akan terus memimpin perusahaannya jika dan ketika pengambilalihan selesai, tetapi dia akan melapor kepada pemimpin media digital Adobe, David Wadhwani.

Adobe tidak akan sepenuhnya mengubah Figma, setidaknya tidak pada awalnya. Field menekankan dalam sebuah posting blog bahwa Adobe "sangat berkomitmen" untuk menjaga Figma sebagai perusahaan otonom.

