B20-L20 Indonesia Dukung Pemulihan Ketenagakerjaan Global

Jakarta, Beritasatu.com- Presidensi G-20 Indonesia bersama dengan beberapa engagement group yakni B20 Indonesia dan L20 Indonesia menggelar G-20 Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) yang mengambil tema “Improving the Employment Conditions to Recover Together” di Bali, Rabu (14/9/2022).

Pertemuan ini diadakan atas kolaborasi sejumlah mitra sosial Presidensi G-20. Acara yang diinisiasi G-20, dihadiri G-20 LEMM Chair sekaligus Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid, General Secretary International Organization of Employer (IOE) Roberto Suárez Santos, General Secretary Trade Union Confederation (ITUC) Sharan Burrow.

Chair of B20 Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan B20 berkomitmen berkontribusi memperbaiki kondisi ketenagakerjaan global melalui konsensus bersama dalam menciptakan pertumbuhan inklusif, inovatif, dan kolaboratif. "B20 bersama L20 telah mengidentifikasi sejumlah isu yang perlu diatasi bersama melalui tiga agenda utama yakni pekerjaan yang produktif, modern dan layak; perusahaan berkelanjutan dan upah yang layak; serta kebijakan perusahaan inklusif dan mendukung kesetaraan gender," kata Shinta dalam keterangan tertulisnya Jumat (16/9/2022).

Dia mengataan B20 dan L20 sebagai engagement group G-20 berkolaborasi untuk mengatasi tantangan global dan geopolitical melalui penyusunan rekomendasi tripartit dalam mendorong reformasi kondisi ketenagakerjaan lebih baik, khususnya untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja antara negara maju dan berkembang. "Ini agar kita bisa pulih bersama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan masa depan dunia melalui kualitas ketenagakerjaan yang lebih resilien dan inklusif,” terang Shinta.

Shinta menilai, investasi di bidang pendidikan dan akselerasi peningkatan adopsi teknologi digitalisasi juga menjadi krusial untuk menciptakan kondisi pekerjaan layak dan mendorong perusahaan berkelanjutan. Kebijakan inovatif yang berpihak kepada UMKM dan sektor bisnis informal, sambung Shinta, perlu didorong untuk menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang produktif, inklusif dan tangguh pascapandemi.

Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga Host of B20 Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan hasil riset McKinsey melansir, sekitar 400 juta hingga 800 juta tenaga kerja akan tergantikan oleh teknologi dan adopsi digital. Hal ini akan berkontribusi pada era pekerjaan baru pada 2030. "Sekitar 75 juta hingga 375 juta orang mau tidak mau akan beralih pada pekerjaan baru dan memiliki keterampilan baru,” jelas Arsjad.

Lebih lanjut, Arsjad mengatakan salah satu kunci untuk mengatasi tantangan ini adalah inklusivitas gender, mengingat perbaikan kesetaraan gender berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi global sebesar US$ 14 triliun pada tahun 2030.

"B20 Indonesia, kata Arsjad, menaruh perhatian besar pada isu kesetaraan gender, melalui legacy One Global Women Empowerment (OGWE) yang mendukung pemberdayaan perempuan di sektor bisnis melalui peningkatan kapasitas digital dan lingkungan kerja yang aman dan setara," kata dia.

Selain itu, B20 The Future of Work and Education Task Force juga telah menghasilkan policy recommendation untuk memastikan akselerasi menciptakan peluang dan transisi pekerjaan meningkatkan keterampilan serta akses pendidikan. "Legacy penting lainnya dari B20 adalah B20 Wiki, yang menjadi platform untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui cross-country collaborations dan digital transformation,” jelas Arsjad.

Dalam kesempatan yang sama, General Secretary IOE, Roberto Suarez Santos mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk mempresentasikan komitmen bersama pengusaha dan serikat pekerja atas tindakan konkret dalam mengatasi tantangan sektor ketenagakerjaan di masa depan serta dampak ekonomi dari Covid-19 terhadap kondisi pekerjaan dan ketenagakerjaan global.

