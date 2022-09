Harga Emas ke Level Terendah 2 Tahun karena Imbal Hasil

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun ke level terendah sejak April 2020 pada Kamis (15/9/2022), karena peningkatan imbal hasil Treasury AS (obligas pemerintah) dan penguatan dolar. Hal ini dipicu proyeksi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS (The Fed) sehingga mengikis daya tarik emas.

Harga emas di pasar spot turun 1,9% pada US$ 1.663,50 per ons setelah jatuh lebih 2% menjadi US$ 1.659,47 di awal sesi. Sementara harga emas berjangka AS terakhir turun 2,1% pada US$ 1,672.6.

"Hari ini, faktor terbesar adalah imbal hasil, (yang) tampak cukup kuat setelah mengambil sedikit penangguhan," kata ahli strategi pasar RJO Futures, Daniel Pavilonis.

Harga emas sempat memangkas kerugian karena investor mengambil stok data yang menunjukkan penjualan ritel AS secara tak terduga naik pada Agustus. Sementara data terpisah menunjukkan klaim pengangguran mingguan AS turun 5.000 menjadi 213.000 yang disesuaikan secara musiman pekan lalu.

Pasar telah sepenuhnya memperkirakan kenaikan suku bunga setidaknya 75 basis poin pada pertemuan kebijakan Fed minggu depan, bahkan mungkin 100 basis poin.

Meski emas dianggap sebagai tempat aman di tengah ketidakpastian ekonomi, kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva pada Rabu (14/9/2022) mengatakan para bankir sentral harus gigih memerangi inflasi.

Harga perak di pasar spot turun 2,55% menjadi US$ 19,19 per ons.

"Penguatan indeks dolar AS minggu ini, bersama kenaikan imbal hasil Treasury AS dan beberapa data inflasi AS, menjadi sentimen tidak buat emas," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Adapun harga platinum turun 0,2% menjadi US$ 904,01 dan paladium kehilangan 1,4% menjadi US$ 2.133,76.

