Fitch Naikkan Peringkat Utang KB Finansia Multi Finance

Jakarta, Beritasatu.com - PT Fitch Ratings Indonesia menaikkan peringkat nasional jangka panjang PT KB Finansia Multi Finance dan Obligasi I KB Finansia Multi Finance tahun 2022 yang beredar dari AA+ menjadi AAA dengan outlook stabil.

Manajemen Fitch Rating Indonesia menjelaskan, peringkat nasional AAA tersebut merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala peringkat nasional untuk negara tersebut.

"Peringkat ini diberikan kepada emiten atau obligasi dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama," tulis keterangan Fitch Rating, Jumat (16/9/2022).

Peningkatan itu juga mencerminkan peningkatan profil kredit induknya, KB Kookmin Card Co Ltd (KBC) serta adanya dukungan yang luar biasa dari KBC dan induk utama KB Financial Group Inc (KBFG) terhadap perseroan.

Profil mandiri KB Finansia Multi Finance mencerminkan pandangan Fitch tentang pertumbuhan bisnis yang pesat, profitabilitas, dan akses pendanaan di atas rata-rata berkat dukungan induk perseroan.

Piutang pembiayaan KB Finansia Multi Finance naik 38% yoy pada akhir Juni 2022 (industri: 6%). Laba sebelum pajak yang disetahunkan/aset rata-rata meningkat menjadi 3,0% pada semester pertama 2022 dari 2,6% pada 2021.

Dengan meningkatnya peringkat nasional jangka panjang dan obligasi perseroan menjadi AAA, manajemen berharap agar dapat terus bertumbuh, mendapatkan biaya pinjaman yang semakin rendah dan dapat menyalurkan pembiayaan kepada konsumen dengan suku bunga yang semakin kompetitif.

Sumber: Investor Daily