Semen Indonesia Targetkan Akuisisi SMBR Rampung Tahun 2022

Jakarta, Beritasatu.com– Emiten semen pelat merah, PT Semen Indonesia Tbk (Persero) (SMGR) atau SIG menargetkan akuisisi terhadap PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) akan terealisasi pada tahun ini.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Semen Indonesia Tbk (Persero) (SMGR) atau SIG Andriano Hosny menjelaskan bahwa akuisisi terhadap SMBR tersebut menjadi salah satu milestone perseroan pada tahun ini.

Pasalnya, pemerintah menilai portofolio manajemen dua perusahaan yang bergerak di industri semen ini kurang efektif apabila dikelola secara terpisah. Karena itu, agar tercipta sinergi dan pengelolaan rencana strategis dari klasterisasi semen berjalan baik, maka perlu dikonsolidasikan.

“Proses dari masuknya SMBR ini sedang berjalan on the track dan perkiraan sekitar akhir Oktober atau November mulai proses capital market dan closing di sekitar Desember. Jadi, ini masih on the track dan sepertinya akan terealisasi tahun ini,” ucap Hosny dalam paparan publik Jumat (17/9/2022).

Di sisi lain, Direktur Bisnis dan Pemasaran PT Semen Indonesia Tbk (Persero) (SMGR) atau SIG Aulia Mulki Oemar menambahkan bahwa untuk memaksimalkan kinerja perseroan, ke depan SMGR juga akan berpartisipasi dalam pembangunan megaproyek ibu kota negara (IKN) baru. “Definitely, kita akan ikut dalam proyek tersebut,” tegas Aulia.

Selain karena SMGR adalah BUMN, ia juga menyampaikan perseroan merupakan produsen semen terbesar di Indonesia sehingga dipastikan bakal berpartisipasi pada proyek IKN di Kalimantan Timur.

Sumber: BeritaSatu.com