Pacu Pendapatan, Sillo Maritime Perdana Tambah Armada Kapal

Jakarta, Beritasatu.com - PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) realisasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga 65% sampai dengan September 2022, dari total US$ 100 juta atau Rp 1,5 triliun. Terbaru, perseroan menambah armada kapal LNG baru.

Direktur Keuangan Sillo Maritime Perdana Raymond Ekajaya menjelaskan, kali ini perseroan kembali membeli 1 unit kapal Liquified Natural Gas (LNG) Tanker berukuran 145.000 meter kubik bernama Golden Isaia (eks Methane Shirley Elisabeth) pada tanggal 14 September 2022 melalui entitas anaknya, PT Golden Prima Maritim.

"Dengan adanya pembelian kapal baru, sampai saat ini perseroan telah menggunakan 65% dari total capex yang dianggarkan pada tahun ini yaitu sebesar US$ 100 juta. Diharapkan dengan adanya penambahan kapal LNG ini dapat memberikan kontribusi pendapatan sebesar 10% dari total proyeksi pendapatan di tahun ini,” jelas Raymond, dalam keterangan resmi, Minggu (18/9/2022).

Menilik laporan keuangan perseroan, hingga semester pertama 2022 perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar US$ 53,82 juta meningkat 1,03% dari periode yang sama tahun sebelumnya US$ 53,27 juta. Sedangkan laba bersih tercatat sebesar US$ 10,57 juta.

"Pencapaian pada semester pertama hampir mencapai 50% dari target dari laba bersih maupun pendapatan perseroan. Kami optimistis dengan adanya penambahan kapal baru, kinerja perseroan di tahun 2022 ini akan semakin solid,” ujarnya.

Sampai saat ini, perseroan telah mengoperasikan armada kapal dengan fungsi dan jenis yang beragam, terdiri dari floating storage offloading (FSO), tanker minyak, tanker gas, dan offshore support vessel seperti harbour tug, supply vessel, crew boat, utility vessel, platform supply vessel, dan anchor handling tug supply.

Sementara itu, Direktur Utama SHIP Herjati mengungkapkan, dengan armada perseroan yang terus berkembang membuktikan keseriusan perseroan dalam meningkatkan kinerja dan memenuhi permintaan pelanggan akan kapal tanker gas di dalam negeri yang semakin meningkat, mempertimbangkan cadangan gas yang saat ini lebih besar dari cadangan minyak.

"Sebelumnya, perseroan juga telah membeli satu unit very large gas carrier di akhir tahun 2021. Pembelian LNG ini sebagai langkah awal perseroan untuk membeli kapal-kapal LNG berikutnya dalam beberapa tahun ke depan, di mana hal ini juga merupakan bentuk komitmen Perseroan dalam mendukung asas cabotage dan usaha pelayaran nasional," ujar Herjati.

