Pasar Aset Kripto Anjlok, Ini Sentimen yang Harus Diwaspadai

Jakarta Beritasatu.com– Pergerakan pasar aset kripto pada Senin (19/9/2022) pagi masih anjlok, melanjutkan tren negatif sejak akhir pekan lalu. Sejumlah aset kripto, seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) tak kuasa menahan retest untuk terus breakdown.

Trader Tokocrypto Afid Sugiono menjelaskan, ada tiga sentimen besar yang bisa mengerakkan pasar aset kripto pada pekan ini. Ketiganya diyakini punya sisi menaikkan harga, maupun menurunkan. "Investor harus mencermati dampak ketiga sentimen tersebut,,” kata Afid, Senin (19/9/2022).

BACA JUGA

Adopsi Aset Kripto Diyakini Tumbuh Subur di Indonesia

Penyebab pasar kripto terus lesu karena investor tengah menjauhi market kripto setelah mencemaskan pengetatan kebijakan moneter bank sentral AS, The Fed. Pejabat The Fed dianggap akan mempertahankan sikap hawkish-nya pada pertemuan mendatang, yakni rapat The Federal Open Market Committee (FOMC) di tanggal 21 September 2022.

Untuk saat ini, investor telah melakukan aksi priced-in akan kenaikan suku bunga sebesar 75 bps dengan ekspektasi suku bunga bertengger di 4,5% pada Maret 2023. Hal ini dapat dimaklumi mengingat investor tentu mengkhawatirkan, jika inflasi yang sudah ada sekarang tak kunjung turun meskipun harga komoditas dunia sudah melemah.

Selain itu, pelemahan juga disebabkan kabar dari ekosistem kripto. Ada diskusi pengamat kripto di Twitter, mengatakan bahwa terdapat 2 wallet yang memindahkan 5,5 juta token KNC ke platform FTX. Setelah diteliti lebih dalam, 2 wallet tersebut menerima token KNC dari Smart Money bernama Farmer X. Lantas, untuk saat ini, Farmer X memiliki lebih dari US$ 9 juta. Insiden ini pun membuat market panik, jika akan terjadi aksi taking profit besar-besaran kedepannya.

Sentimen kedua yang harus diantisipasi investor adalah LUNC tax burn yang dimulai 20 September mendatang. Setelah aktif, setoran dan penarikan LUNC dan USTC melalui jaringan Terra Classic akan terpengaruh. Saat ini LUNC masih menjadi salah satu kripto yang paling banyak ditransaksikan di exchange.

Sentimen ketiga datang dari Cardano yang akan melakukan vasil hard fork pada tanggal 22 September mendatang. Vasil hard fork bisa mempengaruhi harga Cardano (ADA) yang saat ini menjadi salah satu aset kripto big cap. Tidak hanya itu, altcoin lainnya yang berada di jaringan Cardano juga bisa terpengaruh. Ini bisa mendatangkan untung bagi investor, jika cermat meneliti pergerakannya.

BACA JUGA

Investor Menanti Imbas The Merge Ethereum ke Aset Kripto

Dari analisis teknik ETH, dilihat dari pergerakan volume rata-rata perdagangan selama 20 hari terakhir atau 20-day EMA, tidak menunjukkan keyakinan yang signifikan ada kemungkinan ETH akan terus turun. Kini, ETH sedang menguji retest di leveli US$ 1.278-US$ 1. 298.

“Tapi, terdapat kemungkinan ETH untuk mengalami rebound sampai ke level US$1.356-US$1.420. Namun, untuk tren jangka panjang, ETH sendiri belum menunjukan ada perlawanan yang signifikan,” kata Afid.

Sementara gerak Bitcoin, juga akan bernasib sama bergerak menuju level support US$ 18.768 yang menjadi pertahanan solidnya. Major support Bitcoin masih berada pada level US$ 17.622.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily