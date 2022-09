Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Terus Menunjukkan Tren Positif

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tren positif pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Tren itu berlanjut di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Tren Inflasi berbagai negara di dunia mengalami kenaikan signifikan akibat krisis pangan dan energi. Amerika Serikat turun ke 8,3 persen, Uni Eropa 9 persen, Inggris 10 persen, dan Jerman 7,9 persen, sedangkan Indonesia di bulan Juli 2022 masih 4,69 persen,” ungkap Airlangga, Senin (19/9/2022).

Ketua umum Partai Golkar ini juga menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus menunjukkan tren positif, terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menurun dan diiringi situasi membaiknya sosial masyarakat.

“Neraca perdagangan surplus 28 bulan berturut-turut dan ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam penanganan ekonominya berada dalam jalur yang tepat. Di bulan Agustus 2022, neraca perdagangan masih surplus di US$ 5,76 miliar dan sektor nonmigas menjadi kunci utama,” ujar Airlangga.

Sementara itu, ekonom Faisal Rachman menyampaikan dengan capaian kuartal II pada 2022 tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpeluang mencatatkan angkat di atas 5 persen. “Kalau kami sendiri untuk 2022 masih prediksi ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5,17 persen,” ujarnya.

Faisal mengungkapkan surplus perdagangan lebih besar dari perkiraan, bahkan terbesar dalam empat bulan. Surplus perdagangan Indonesia pada 22 Agustus menjadi US$ 5,76 miliar. Pada delapan bulan pertama tahun ini, neraca perdagangan mencatat surplus US$ 34,92 miliar, lebih besar dari surplus pada periode yang sama 2021 sebesar US$ 20,71 miliar.

“Kami masih melihat bahwa surplus perdagangan cenderung menyempit ke depan. Kami berharap impor dapat mengimbangi ekspor seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi domestik,” terangnya.

Faisal juga mengungkapkan perekonomian Indonesia tumbuh lebih kuat daripada yang diperkirakan ...

