Harga Minyak Mentah Naik Tipis di Tengah Ketatnya Pasokan

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat tipis dalam perdagangan yang bergejolak pada hari Selasa (20/9/2022), karena kekhawatiran pasokan yang ketat, dolar AS yang kuat, dan kemungkinan kenaikan besar pada suku bunga.

Minyak mentah Brent untuk November naik 0,25%, menjadi $92,23 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) AS untuk Oktober naik 0,14% menjadi $85,85 per barel.

Sebuah dokumen internal menunjukkan, Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, gagal mencapai target produksi minyaknya sebesar 3,583 juta barel per hari (bph) pada Agustus. Pada bulan Juli, OPEC+ meleset dari targetnya sebesar 2,892 juta barel per hari.

Bank sentral di seluruh dunia dipastikan akan meningkatkan biaya pinjaman minggu ini untuk menjinakkan inflasi yang tinggi, dan ada beberapa risiko kenaikan 1 poin persentase penuh oleh Federal Reserve AS.

Sumber: CNBC.com