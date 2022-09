IHSG Dibuka Menguat Seiring Wall Street dan Bursa Asia

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,29% ke 7.216 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (20/9/2022).

Investor wait and see jelang hasil rapat the Federal Reserve (FOMC) minggu ini, membuat Wall Street membuka gap down di awal perdagangan. Namun, investor mulai mengantisipasi sejumlah hasil laba 3Q22, yang akan dirilis pada Oktober 2022, membuat tiga indeks utama Wall Street bergerak beragam sebelum akhirnya ditutup naik masing-masing 0,7%. Kekhawatiran juga terjadi di pasar obligasi, UST2Y atau obligasi tenor pendek yang sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga, mendekati level psikologis yield 4%. Kebijakan moneter ketat The Fed memiliki dampak signifikan pada pasar properti, sementara pasar tenaga kerja dan belanja konsumen tetap tinggi. Data US Home Builder US September turun menjadi 46 (Vs. survei 47; Agustus 49), bersama dengan kenaikan suku bunga KPR dengan Suku Bunga Tetap 30 Tahun menembus level 6% untuk pertama kalinya.

KBMI IV (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti) mendominasi saham teraktif, karena kenaikan BI 7DRRR tidak mempengaruhi likuiditas BBCA, BMRI, BBRI atau BBNI. Kemarin, IHSG sempat menembus level psikologis 7.200, sebelum akhirnya memangkas penguatan atau ditutup di level 7.195. NHKSI Research melihat normalisasi kebijakan moneter justru menjadi katalis positif bagi KBMI 4 yang memiliki CASA tinggi, sehingga tidak akan mempengaruhi margin setidaknya hingga 2022. Sebagai catatan, masyarakat yang cenderung menahan konsumsi di masa pandemi membuat CASA perbankan meningkat. Di tengah sikap wait and see investor menjelang hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, kami memproyeksikan IHSG hari ini akan bergerak bearish dengan kisaran support: 7.150/7.050-7.000 dan resistance: 7.200/7.240-7.250/7.300/7355-7.377.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,29% ke kisaran 504,7, indeks LQ45 naik 0,37% ke kisaran 1.028,5, JII naik 0,41% ke 627,3.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,26%, indeks komposit Shanghai naik 0,35%, Hang Seng Hong Kong naik 0,8%, Kospi Korsel naik 0,38%, S&P/ASX 200 naik 0,89%.

Dow Jones Industrial Average melonjak 197,26 poin, atau 0,64%, menjadi ditutup pada 31.019,68. S&P 500 naik 0,69% menjadi 3.899,89, dan Nasdaq Composite bertambah 0,76% menjadi berakhir pada 11.535,02.

Sumber: BeritaSatu.com