Pasar Kripto Masih Sideways, Hati-hati The Fed Bikin Galau

Jakarta, Beritasatu.com - Pergerakan pasar kripto pada Selasa (20/9/2022) masih terpantau sideways atau datar, tetapi masih berada di volatilitas tinggi. Sejumlah kripto big cap berhasil masuk ke zona hijau, namun belum bisa membalikan keuntungan dari reli pekan lalu.

Sejauh ini sikap investor sejatinya terbilang anomali. Pasalnya, di tengah antisipasi pengumuman rapat komite pasar terbuka federal (FOMC) bank sentral AS, The Fed yang dimulai Selasa (20/9/2022), market bergerak variasi. Di samping itu, mungkin indeks dolar AS yang menurun pagi ini, berada 109.64 -0.09% berhasil mendorong investor bergairah ke kripto.

Turunnya harga kripto yang drastis sejak akhir pekan lalu, tampaknya membuat sebagian investor melakukan akumulasi atau memborongnya. Mereka menganggap waktu yang tepat karena aset kripto harganya terjun bebas dalam beberapa hari terakhir.

Dari pantauan traffic data internal Tokocrypto juga melaporkan ada sedikit kenaikan volume perdagangan harian aset kripto kemarin yang mulai menanjak. Beberapa kripto yang mencuri perhatian seperti XRP, Solana (SOL), Helium (HNT), Algorand (ALGO) dan ApeCoin (APE).

Sumber: Investor Daily