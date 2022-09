Jakarta, Beritasatu.com - Mengutip riset McKinsey dengan judul Problems and Challenges, terdapat lima pilar penting yang patut diperhatikan oleh setiap entitas dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan di era digital.

Dua di antaranya telah dikembangkan secara optimal oleh Blibli dengan memberikan jaminan produk 100% orisinal dan layanan konsumen 24/7 yang responsif.

Komitmen menyeluruh dalam memaksimalkan kedua pilar tersebut mengantarkan Blibli meraih penghargaan CX Empathy-Best Use of Empathy in Customer Experience pada ajang Genesys Customer Innovation Awards 2022. Apresiasi tersebut menorehkan sejarah bagi satu-satunya e-commerce asli Indonesia yang meraih penghargaan di ajang bergengsi terkait.

COO Blibli, Lisa Widodo, mengatakan, sebuah kebanggaan bagi perseroan dapat bersanding dengan perusahaan-perusahaan besar dunia dalam meraih penghargaan bergengsi ini, yang sekaligus menjadi ajang pembuktian platform digital asli Indonesia mampu bersaing secara global.

"Pencapaian kami tentunya tak lepas dari dedikasi tim customer care, dukungan teknologi yang disediakan oleh Genesys, yang pada akhirnya membuahkan kepuasan dan kepercayaan dari para pelanggan," kata Lisa Widodo dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Selasa (20/9/2022).

Menurut Lisa, sebagai platform omnichannel commerce dan gaya hidup terintegrasi dan terpercaya yang mengutamakan kepuasan pelanggan, Blibli memaknai apresiasi ini sebagai motivasi untuk terus memberi pelayanan empati setulus hati yang menjadi DNA dalam pelayanan pelanggan.

Semua itu, tambah Lisa, sekaligus membuktikan komitmen nyata Blibli dalam mengedepankan inovasi dan solusi mutakhir untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, yakni dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan kepada karyawan dan para mitra, serta melakukan optimalisasi teknologi terkini seperti cloud dan AI yang menjadikan ekosistem digital Blibli semakin inklusif.

"Salah satu upaya yang disoroti oleh Genesys sendiri adalah AHA Moment bagi pelanggan Blibli, dimana program ini telah mencatat peningkatan sebesar 2,5 kali dan salah satunya didukung fitur Genesys seperti call transfer, whispering dan real-time monitoring," tambahnya.

