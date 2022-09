B-20 Sustainability 4.0 Awards Siap Masuki Sesi Penjurian

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah peluncuran B-20 Sustainability 4.0 Awards pada Mei 2022 yang digelar oleh Swiss Chamber of Commerce Indonesia, Kadin Indonesia dan European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham), langkah selanjutnya adalah sesi penjurian yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022.

Dilansir dari siaran pers Kadin, sebanyak lebih dari 700 peserta telah mendaftar. Dengan proses seleksi yang cukup ketat, panitia telah memilih 18 kandidat terbaik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk maju ke babak final.

Terdapat antusiasme yang sangat besar dari pelaku sustainability (keberlanjutan) di tanah air, baik yang diwakili oleh perusahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga individual yang berhasil memberikan kontribusi positif bagi beberapa fokus kategori yang dikompetisikan.

Peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia membuktikan bahwa peran sustainability sangatlah penting untuk masa depan generasi mendatang. Sustainability memberikan dampak yang besar bagi lingkungan serta telah menjadi tren dalam dunia usaha.

“Kami tidak menyangka bahwa kesadaran pelaku usaha dibidang sustainability ini sangat berkembang pesat. Hal ini terbukti dengan 700 pendaftar yang telah kami terima sejak awal Mei 2022 hingga 17 Agustus 2022. Harapan kami bahwa melalui ajang ini, dapat menghasilkan dampak yang signifikan bagi Sustainability Development Goals (SDG), khususnya melalui ketiga kategori yaitu access to clean water (SDG 6), reduction or reuse the plastic waste (SDG 12), dan women in sustainability (SDG 5),” ungkap Christophe Piganiol, Head of Sustainability & Innovation Sectoral Group SwissCham Indonesia and President Director of PT Anugerah Pharmindo Lestari.

Sementara itu, Executive Director of Eurocham Indonesia Edison Bako mengapresiasi digelarnya B-20 Sustainability 4.0 Awards.

"Eurocham sangat bangga dapat menjadi bagian dari acara ini bersama dengan Kadin Indonesia. Eurocham sebagai representatif dari perusahaan-perusahaan Eropa di Indonesia juga dapat menunjukkan kontribusi perusahaan Eropa melalui B-20 Sustainability 4.0 Awards. Konsep B-20 Sustainability 4.0 Awards juga sangat unik, dan sejalan dengan regulasi perusahaan-perusahaan kami,” ucap Edison.

Kadarsah Suryadi, Rektor Universitas Trisakti, selaku universitas yang melaksanakan proses seleksi, menyatakan dukungannya untuk acara ini. Menurutnya, B-20 Sustainability 4.0 Awards memberi kesempatan kepada sektor swasta maupun kelompok masyarakat untuk mengkomunikasikan kegiatan mereka dalam menyelamatkan bumi dan masyarakat dengan berkontribusi terhadap SDG.

"Kesempatan ini juga menginspirasi para dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan yang menjunjung Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Trisakti,” ucap Kadarsah.

Kadarsah juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Zurich dan Siemens yang masing-masing telah memberikan satu beasiswa kepada para pemenang, yaitu mengikuti perkuliahan di Magister Manajemen jurusan Sustainability dan Social Enterprise di Universitas Trisakti.

Chair B-20 Shinta W Kamdani mengatakan, melalui ajang B-20 Sustainability 4.0 Awards dapat dijadikan sebagai motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk segera melaksanakan praktik keberlanjutan.

“B-20 Sustainability 4.0 Awards merupakan salah satu ajang penghargaan bergengsi yang pelaksanaannya sejalan dengan agenda-agenda prioritas B-20 Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif. Harapannya, ajang penghargaan ini dapat mendorong semangat para pelaku bisnis dan masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan praktik-praktik keberlanjutan guna mewujudkan perubahan positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun global di masa depan,” ucap Shinta.

Maria Rosaline Nindita, Executive Director of CECT Universitas Trisakti juga memaparkan antusiasme peserta dalam acara ini. Dari 700 pendaftar, terdapat 204 peserta yang memenuhi persyaratan yang kemudian diseleksi menjadi 18 finalis.

“Dari 204 peserta yang memenuhi persyaratan, reduction or reuse the plastic waste merupakan kategori yang diikuti paling banyak oleh peserta, yang kemudian diikuti oleh women in sustainability dan access to clean water. B20 Sustainabilty 4.0 Awards ini diikuti oleh seluruh pelaku usaha dari Aceh hingga Papua dimana UMKM menjadi sektor bisnis terbanyak yang mengikuti acara ini. Peserta paling banyak berasal dari DKI Jakarta, yaitu sebanyak 85 peserta,” ungkap Maria.

Kriteria penilaian dibagi menjadi 4 yaitu deep impact, wide reach, innovative, dan sustainable.

Dari 18 perusahaan yang terpilih, finalis untuk kategori access to clean water adalah Coca-Cola, Danone, Gree Energy, Komodo Water, Sago Mee, dan SIAB Indonesia.

Sementara untuk kategori reduction or reuse the plastic waste finalis terdiri Danone, Lazada Logistik, Sampangan, Waste4Change, Plana, dan Plastik Bank Indonesia, serta finalis untuk kategori women in sustainability adalah Amartha, Evermos, Sukacita, Carbon Ethics, Duanyam, dan Hear Me.

Diketahui, pengumuman para pemenang akan dilangsungkan pada bulan Oktober 2022.

Sumber: PR