Harga Minyak Mentah Dunia Merosot Jelang Kenaikan Suku Bunga

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia merosot pada hari Rabu pagi (21/9/2022) karena dolar tetap kuat dan investor mengantisipasi lebih banyak kenaikan suku bunga bank sentral AS yang dirancang untuk meredam inflasi.

Harga mimyak mentah Brent turun 1,5% menjadi US$ 90,62 per barel, dan West Texas Intermediate turun 1,49% menjadi US$ 84,45 per barel.

Federal Reserve AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin lagi pada hari Rabu untuk mengendalikan inflasi. Ekspektasi tersebut membebani ekuitas, yang sering bergerak seiring dengan harga minyak. Bank sentral lainnya, termasuk Bank of England, juga akan bertemu minggu ini.

Suku bunga yang lebih tinggi telah mengapresiasi dolar, yang tetap mendekati level tertinggi dua dekade terhadap mata uang lainnya pada hari Selasa, membuat minyak lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Sumber: CNBC.com