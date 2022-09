Automasi, Digitalisasi dan Elektrifikasi Jadi Fokus Epiroc di Indonesia Mining 2022

Jakarta, Beritasatu.com – Teknologi masa depan dan automasi dalam dunia pertambangan, mineral dan konstruksi menjadi tema yang diusung Epiroc dalam keikutsertaannya di ajang Indonesia Mining 2022. Epiroc sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, mineral dan konstruksi menampilkan beberapa produk dalam ajang ini seperti produk automasi, digitalisasi dan elektrifikasi

“Dengan hadirnya Epiroc di Pameran Mining Indonesia 2022 kali ini, Epiroc berharap dapat terus memberikan komitmen untuk menjalin hubungan dengan pelanggan setia kami dan bertemu dengan calon pelanggan demi untuk memberikan produk dan service terbaik Epiroc. Selain itu kami juga berharap event ini dapat memperkenalkan produk-produk digitalisasi, automasi, dan penggunaan tenaga baterai kepada para pelaku tambang,” ujar Stephan Ketteler, Director PT Epiroc Southern Asia dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022).

Area Automasi dan Digitalisasi, seperti “Mobius for Drills” yang dapat menghasilkan performance report dari unit rig secara otomatis. Tidak hanya Mobius, namun Surface Manager, Certiq, COP Manager juga menjadi salah satu sistem yang dapat digunakan untuk menyajikan data performance dan diagnostic mulai dari parameter efektivitas pemboran, kesehatan mesin pemboran, sistem navigasi otomatis, data Measure-While-Drilling, dan sistem pelaporan yang terintegrasi.

"Dalam menyikapi bahan bakar Minyak (BBM) untuk mengurai emisi terhadap lingkungan, Epiroc juga menghadirkan Baterai SUB – Pack dan Charge Port Demo, yang pada saat ini Epiroc mengembangkan mesin yang bertenaga baterai untuk pertambangan peralatan dan mesin bawah tanah (Underground). Produk baterai yang ditampilkan oleh Epiroc merupakan produk yang dirancang untuk memaksimalkan keselamatan dan ketahanan bahkan dikondisi dan medan yang berat," jelas Stephan.

Dalam pengembangan teknologi baterai sebagai salah satu fokus di elektrifikasi, Epiroc mempertimbangkan aspek lingkungan untuk pengembangan tersebut dari tahap pemilihan material, pemakaian ulang baterai hingga proses akhir daur ulang.

Charge port sebagi alat pendukung yang tidak kalah penting dalam pengembangan produk Elektrifikasi, saat ini diberikan menjadi satu bagian untuk mesin bertenaga baterai.

Dalam area Tools and Attachments, berbagai produk mata bor/drilling bit untuk exploration dan juga mata bor dengan metode pengeboran Rotary, Down to Hole (DTH) dan Top Hammer, ikut ditampilkan dalam ajang ini.

Selain itu di area Parts and Services, Epiroc menawarkan services dalam bentuk RCS Simulator Training tools, Reman services dari Epiroc maupun dari Hy-Performance Fluid Power (HPFP, and RDSA sebagai bagian perusahan dari Epiroc). Di bawah naungan Epiroc, Fluidcon selaku Authorized Mining and Industrial equipment distributor, dalam kesempatan ini juga menggandeng dari partner brand seperti Atlas Copco, Banlaw, Lincoln SKF, Gates, FSI dan Macnaught.

