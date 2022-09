Dekan FEB UI Jadi Pembicara Nobel Prize Dialogue 2022

Jakarta, Beritasatu.com– Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto menjadi salah satu pembicara pada Nobel Prize Dialogue 2022 bertema “The Future We Want Together” di Singapura, belum lama ini. Sebagai panelis pada sesi “Education & Future of Youth,” Dekan FEB UI mengusung isu transformasi dan inklusivitas untuk mendorong peningkatan taraf hidup dan mewujudkan masa depan dunia yang lebih baik.

“Pandemi telah mendorong transformasi di bidang pendidikan melalui sistem pembelajaran daring untuk menjangkau peserta didik. Di sisi lain, pada era digital ini, pandemi juga menyebabkan terjadinya learning losses, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin karena tidak memiliki akses internet, bahan pelajaran yang baik, dan sistem pengajaran,” kata Dekan FEB UI Teguh melalui keterangan tertulis yang diterima Rabu (21/9/2022).

Ajang Nobel Prize Dialogue 2022 menghadirkan pembicara dari kalangan peraih Hadiah Nobel, di antaranya pemenang Nobel Bidang Fisika Tahun 1997 Steven Chu, Esther Duflo (Bidang Ilmu Ekonomi Tahun 2019), Serge Haroche (Bidang Fisika Tahun 2012), May-Britt Moser (Bidang Kedokteran 2014), Paul Romer (Bidang Ilmu Ekonomi Tahun 2018), Kailash Satyarthi (Bidang Perdamaian Tahun 2014), dan George Smoot (Bidang Fisika Tahun 2006.

Teguh menyatakan, pendidikan harus mengajarkan keterampilan dasar untuk menyelesaikan masalah, berinteraksi dengan orang lain, menjadi pribadi yang resilien, memahami sebuah kebenaran, dan memberikan dampak sosial.

Pada sesi puncak “Evening Panel Discussion,” Teguh tampil bersama peraih Hadiah Nobel dan seorang guru besar dari University of Cambridge membahas sejumlah isu menyangkut “Our Digital Future,” “Wellbeing in the Face of Climate Change,” “Economic Wellbeing, Education & The Future of Youth,” dan Health After the Pandemic & Pursuit of Happiness.

Dikatakan, para ilmuwan dan akademisi yang hadir pada ajang itu ditantang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat global.

“Kami membahas beberapa isu, yaitu bagaimana perbedaan pendidikan di kawasan Asia-Pasifik. Bagaimana dunia pendidikan dapat belajar dari pengalaman selama pandemi Covid-19. Juga, apakah pendidikan perlu bergerak melampaui fakta pembelajaran,” jelas Dekan FEB UI Teguh.

Dikatakan, tema yang dibahas sejalan dengan transformasi yang kini dilakukan di lingkungan FEB UI, baik dari sisi kelembagaan, keilmuan, maupun standardisasi moral intelektual. “Kami berharap, transformasi ini akan memampukan FEB UI untuk mengawal tantangan transformasi perekonomian nasional ke depan,” kata Dekan FEB UI.

Di sisi lain, keterlibatan Teguh pada ajang bergengsi itu membuktikan bahwa kontribusi besar FEB UI sebagai entitas akademik Ilmu Ekonomi dan Bisnis tertua di Indonesia, diakui dunia internasional.

Sumber: Investor Daily