Ekspansi, Protemus Capital Gandeng Geneva Capital Group

Jakarta, Beritasatu.com- Dalam rangka ekspansi bisnis, Protemus Capital bekerja sama dengan Geneva Capital Group (GCG) Global Network, perusahaan dengan jaringan penasihat merger, akuisisi, dan investment banking di 63 lokasi dunia.

Chief Executive Officer Protemus Capital Wiljadi Tan menjelaskan, bergabungnya perusahaan ke dalam jaringan Geneva Capital Group (GCG) akan memperkuat kapasitas perusahaan dalam menggarap potensi M&A terutama atas investor internasional. “Kami percaya bahwa potensi M&A masih akan terus bertumbuh di tengah kondisi pandemi sekalipun,” jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (21/9/22).

Selain itu, keuntungan bergabung dengan GCG, perusahaan dapat meningkatkan leverage. Pasalnya, saat ini banyak klien-klien dari Eropa yang mencari target untuk merger dan akuisisi di Indonesia. Belum lama ini, Protemus Capital bersama salah satu aliansi di Surabaya, menyelesaikan transaksi M&A berupa exit strategy pada perusahaan pabrik keramik. Perusahaan tersebut diakuisisi oleh grup usaha yang memiliki lini bisnis utama dalam produksi building materials dan telah memiliki beberapa perusahaan yang terdaftar di Indonesian Stock Exchange (IDX).

Protemus Capital juga tengah membantu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur fiber optic (FO) dalam divestasi aset dan bisnisnya kepada salah satu anak usaha dari perusahaan publik PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Nilai transaksi tersebut sebesar Rp 801 miliar untuk 10.745 km tertagih. Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA) telah dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2022, sebagaimana telah diberitakan oleh beberapa media, sebagai bagian dari pengungkapan informasi publik.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan sejak pandemi terjadi pergeseran tren merger dan akuisisi pada sektor teknologi khususnya telekomunikasi dan teknologi. Terutama dalam 2 tahun terakhir banyak sekali merger dan akusisi yang signifikan, semisal Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang nilainya diperkirakan senilai US$ 22 miliar.

Selain itu, Protemus Capital juga aktif memberikan advis bagi perusahaan multinasional yang ingin menembus pasar Indonesia. Saat ini Protemus sedang membantu perusahaan multinasional dari Eropa atas Acquisition Strategy ke pasar telematics di Indonesia. Protemus memberikan advis end-to-end mulai gambaran pasar telematics, pemain yang ada, dinamika persaingan, tren ke depan termasuk perspektif legal dan pajak atas transaksi akuisisi di Indonesia.

Untuk diketahui, GCG merupakan divisi M&A dari sebuah organisasi global yang bernama Geneva Group International (GGI), asosiasi profesi multi-disiplin yang terdiri dari 600 firma akuntansi, pengacara dan konsultan di 126 negara. GGI juga dinobatkan sebagai aliansi no. 2 terbesar di dunia menurut majalah Accounting Age yang secara rutin mempublikasikan peringkat Top 20 International Alliances and Associations.

Adapun, GCG global networks yang terdiri dari penasihat M&A dan investment Banking yang merupakan anggota di beberapa negara juga sangat aktif memberikan advis atas transaksi M&A antar negara. Selama 6 bulan pertama tahun 2022, GCG telah menyelesaikan 115 transaksi dengan nilai US$ 1,2 miliar yang mencakup 18 negara dan 20 sektor industri

Sementara itu, CEO GCG Asia Pasifik Peter Kaeser menyambut baik bergabungnya Protemus Capital ke dalam jaringan Geneva Capital Group (GCG) Global Network. “Kami sangat optimistis dengan potensi pasar dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% per tahun. Dengan bergabungnya Protemus Capital, para investor dan klien mancanegara dari GCG dan GGI akan dapat melihat potensi M&A di Indonesia,” pungkas Peter Kaeser.

Sumber: Investor Daily