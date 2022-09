Itama Ranoraya Optimistis Kinerja Keuangan 2022 Tetap Positif

Jakarta, Beritsatu.com – PT Itama Ranoraya (IRRA) Tbk. optimistis bahwa kinerja keuangan perseroan pada 2022 tetap positif seperti di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, perusahan juga telah mempersiapkan sejumlah aksi. Semisal rencana melakukan akuisisi di sektor non organik pada kuartal IV-2022, yang mana jika proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjalan lancar maka akuisisi dapat diselesaikan pada Desember 2022.

PT Itama Ranoraya pun telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan alat kesehatan terkemuka, seperti dengan PT Medtronic Indonesia – produsen yang memproduksi produk medis berteknologi dan beroperasi di lebih dari 150 negara lintas dunia. Kolaborasi ini mencakup pemasaran dan promosi produk milik Medtronic oleh Itama Ranoraya di pasar wilayah Indonesia.

“Produk yang dipasarkan itu merupakan mesin diatermi generasi terbaru yang penggunaannya mencakup seluruh spesialisasi bedah seperti bedah ginekologi, bedah digestive (saluran cerna), bariatric (obesitas), bedah umum, bedah urologi, bedah THT dan bedah jantung,” demikian siaran pers perusahaan, pada Rabu (21/9).

Potensi pasar alat kesehatan (alkes) di Indonesia diklaim masih menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas kesehatan dan bertambahnya jumlah fasilitas layanan kesehatan di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2021, jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai 3.112 unit dan puskesmas sebanyak 10.260 unit. Jumlah tersebut belum ditambah dengan ribuan klinik yang berada di seluruh pelosok negeri.

Pertumbuhan jumlah rumah sakit pada 2021 dilaporkan mencapai 5,17% dibandingkan catatan 2020 (year on year/YoY). Pertumbuhan ini diperkirakan masih berlanjut untuk 2022 dan berimbas pada permintaan alat kesehatan.

Tercatat hingga Juli 2022, data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menunjukkan bahwa jenis produk alat kesehatan dari luar negeri yang beredar di Indonesia mencapai 154.041 atau sekitar 87,3 %. Sedangkan jenis alkes dari produk lokal yang beredar hanya 22.422 atau 12,7 %.

Sementara itu data yang disajikan Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI memperlihatkan pertumbuhan sarana produksi alat kesehatan yang terus meningkat, yakni dari 193 perusahaan pada 2015 menjadi 891 perusahaan pada 2021. Dan dalam lima tahun terakhir, industri manufaktur alat kesehatan dalam negeri tumbuh sebanyak 698 industri atau meningkat 361,66%.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, saat ini pengeluaran per kapita (expenditure per capita) per tahun Indonesia untuk bidang kesehatan sebesar US$ 112 atau setara Rp 1.568.000. Dalam lima tahun ke depan, angka ini diperkirakan naik minimal sampai ke angka pengeluaran per kapita Malaysia tahun ini sebesar US$ 432 atau setara Rp 6.048.000 per tahunnya.

Nilai pasar alat kesehatan di Indonesia sendiri telah tumbuh dari sekitar Rp65 triliun pada 2016 menjadi Rp 85 triliun 2020, dan melonjak lagi menjadi sekitar Rp 94 triliun pada 2021. Melihat trennya maka pertumbuhan itu bakal terus berlanjut untuk 2022.

Berdasar catatan BPS, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) industri kimia, farmasi dan obat tradisional mencapai Rp 59,88 triliun pada kuartal I-2022. PDB industri tersebut tumbuh 6,47% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).

“Melihat data-data yang menunjukkan pertumbuhan pada sektor alat kesehatan, mendorong PT Itama Ranoraya untuk terus berkomitmen meningkatkan penjualan produknya,” kata perusahaan.

