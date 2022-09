Harga Minyak Mentah Dunia Merosot Pascakenaikan Suku Bunga Fed

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun pada hari Kamis pagi di Asia (22/9/2022) the setelah Federal Reserve AS menyampaikan kenaikan suku bunga untuk memadamkan inflasi yang dapat mengurangi aktivitas ekonomi dan permintaan minyak.

The Fed menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin untuk ketiga kalinya ke kisaran 3,00-3,25% dan mengisyaratkan kenaikan yang lebih besar di masa mendatang. Aset berisiko seperti saham dan minyak jatuh, sementara dolar menguat.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,87% ke US$ 89,83 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) turun 0,34% ke US$ 82,66 per barel.

BACA JUGA

Harga Minyak Mentah Dunia Merosot Jelang Kenaikan Suku Bunga

Permintaan bensin AS selama empat minggu terakhir turun menjadi 8,5 juta barel per hari (bph), terendah sejak Februari, menurut Administrasi Informasi Energi AS (EIA).

Administrasi Informasi Energi AS melaporkan kenaikan 1,1 juta barel dalam stok minyak mentah pekan lalu, di bawah perkiraan analis dalam jajak pendapat Reuters.

Presiden Rusia Vladimir Putin memanggil 300.000 tentara cadangan untuk berperang di Ukraina dan mendukung rencana untuk mencaplok bagian-bagian negara itu, mengisyaratkan bahwa dia siap untuk menggunakan senjata nuklir.

Presiden AS Joe Biden menuduh Rusia membuat ancaman "sembrono" dan "tidak bertanggung jawab" untuk menggunakan senjata nuklir.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com