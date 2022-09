Harga Minyak Mentah Dunia Menguat di Tengah Agresi Rusia

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik di tengah kekhawatiran pasokan minyak Rusia dan karena Bank of England menaikkan suku bunga di bawah yang diperkirakan beberapa orang.

Pada Jumat pagi (23/9/2022), harga minyak mentah jenis BRent naik 0,7% ke US$ 90,46 per barel. West Texas Intermediate (WTI) naik 0,02% ke US$ 83,51 per barel.

Rusia menerapkan wajib militer terbesarnya sejak Perang Dunia Kedua, meningkatkan kekhawatiran eskalasi perang di Ukraina lebih lanjut dapat mengganggu pasokan. Wajib militer atau istilah Putin “mobilisasi secara parsial” ini menargetkan 300.000 orang untuk ikut berperang.

Menurut para diplomat, Uni Eropa sedang mempertimbangkan pembatasan harga minyak, pembatasan lebih ketat pada ekspor berteknologi tinggi ke Rusia dan lebih banyak sanksi terhadap individu Rusia.

Permintaan minyak mentah di Tiongkok, importir minyak terbesar dunia, berbalik menguat setelah diredam oleh pembatasan ketat Covid-19.

Bank of England menaikkan suku bunga utamanya sebesar 50 basis poin menjadi 2,25% dan mengatakan akan terus "merespons dengan kuat, seperlunya" terhadap inflasi.

Bank sentral Turki secara tak terduga memangkas suku bunga kebijakannya sebesar 100 basis poin menjadi 12%, ketika sebagian besar bank sentral di seluruh dunia bergerak ke arah yang berlawanan.

Sumber: CNBC.com