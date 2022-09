I-Solution Sukses Gelar Webinar Karier Seri Pertama

Jakarta, Beritasatu.com - PT Infra Solusi Indonesia (I-Solution), subsidiary PT Link Net Tbk sukses menggelar Webinar Series “World of Work: Finding Your Dream Career” series pertama dengan topik "Believe in your Potential" pada Jumat (16/9/2022).

Webinar diselenggarakan melalui platform Purposeful Experience (PeX) by I-Solution, dihadiri seratus lebih peserta dari berbagai kalangan, Career Development Center (CDC) beberapa universitas ternama, mahasiswa tingkat akhir, alumni perguruan tinggi/universitas, job seeker, sampai dengan karyawan dari perusahaan Indonesia.

I-Solution yang merupakan perusahaan bergerak di bidang Human Resources dan People Development Services, mengintegrasikan pengembangan sumber daya manusia dengan teknologi, mempunyai visi “Partnering with Client to reach their Vision” dan misi "to be The Best Managed Services Provider".

Mulia R, Head of Human Capital & Consulting Service PT Infra Solusi Indonesia, dalam paparannya sebagai narasumber menjelaskan “Believe in Your Potential” merupakan direction awal individu menuju karir impian. Mengenali dan percaya potensi diri isn’t a destination, it’s a path. Ini adalah journey individu menuju kesuksesan. Dengan mengenali dan percaya terhadap potensi diri, individu akan mampu accelerate impact dan menghasilkan kesuksesan masa depan yang lebih besar.

Mulia juga menyampaikan, banyak individu belum mengenali potensi diri atau terlalu fokus pada pandangan rekan-rekan sehingga mereka terjerumus ke dalam karier yang salah. Sebenarnya, banyak cara mengetahui dan mencapai potensi diri salah satunya adalah dengan melakukan “assessment potensi diri”. Hasil assessment sangat membantu dan dapat diandalkan sebagai panduan untuk mengenali potensi diri dan mengetahui area yang harus dikembangkan, ini yang kita rumuskan dalam “self development plan”

Pada sesion pertama webinar series ini, I-solution memberikan assessment potensi diri gratis kepada peserta melalui aplikasi “You Are Stellar”. Dengan aplikasi “You Are Stellar”, secara personal individu dapat mengetahui kepribadian, potensi diri, area pengembangan dan karakteristik pekerjaan yang sesuai.

Pada bagian akhir webinar dilanjutkan dengan sesi tanya jawab/diskusi dan pemberian doorprize kepada peserta. Seluruh peserta sangat antusias dan puas mengikuti acara ini, serta berterima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah mengadakan webinar.

Untuk dapat moving ke next level, I-Solution akan memberikan strategi dan tips kepada jobseeker/professional/individu dalam webinar series selanjutnya Jumat, 14 Oktober 2022 jam 14.30 WIB session 2 dengan topik “How to Attract HR from your CV’ tentunya dengan narasumber yang expert dan berpengalaman di bidangnya.

Segera daftarkan diri di aplikasi PeX: https://pex.firstacademy.co.id/

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR