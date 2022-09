Bank Mandiri Sabet 3 Penghargaan Asiamoney Best Bank Award

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Mandiri baru saja meraih penghargaan sebagai bank terbaik di Indonesia atau The Best Domestic Bank in Indonesia pada ajang Asiamoney Best Bank Award 2022 yang digelar di Singapura.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga berhasil menyabet gelar sebagai Best Bank in Digital Solution dan Best Investment Research in Indonesia 2022.

Penghargaan tersebut diberikan kepada bank yang bisnisnya tumbuh sangat signifikan serta telah mampu menghadirkan berbagai solusi layanan perbankan digital yang mendorong banyak kemajuan di kawasan Asia khususnya Indonesia selama 12 bulan terakhir ini.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk transformasi digital secara berkelanjutan dari Bank Mandiri yang telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja bisnis termasuk pelayanan kepada masyarakat khususnya nasabah Bank Mandiri.

“Penghargaan di kancah internasional merupakan wujud nyata dari inovasi digital Bank Mandiri yang telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis dan layanan perbankan digital kepada masyarakat. Momentum ini tentunya menjadi pemacu semangat baru bagi kami untuk terus tumbuh berkembang serta menghadirkan solusi perbankan digital yang komprehensif untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,” ujar Darmawan saat menerima penghargaan Asiamoney di Singapura, Rabu (21/9/2022).

Dia menambahkan, penghargaan Bank Mandiri sebagai Best Domestic Bank in Indonesia menjadikan titik balik pertumbuhan kinerja perseroan yang selaras dengan kondisi makroekonomi Indonesia yang terjaga kondusif.

Pertumbuhan kinerja perseroan antara lain tercermin dari perolehan laba bersih Bank Mandiri di semester I 2022 yang mencapai Rp 20,2 triliun atau tumbuh 61,7% secara year on year (yoy). Pencapaian ini juga ditunjang oleh fungsi intermediasi perseroan yang baik, di mana posisi kredit secara konsolidasi tumbuh sebesar 12,22% yoy menjadi Rp 1.138,31 triliun pada paruh pertama 2022.

“Pengakuan ini juga kami dedikasikan kepada nasabah, stakeholder dan seluruh Mandirian. Bank Mandiri tentunya berkomitmen untuk terus mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan secara konsisten menerapkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian dan masyarakat Indonesia,” tutur Darmawan.

Transformasi Digital Bank Mandiri

Bank Mandiri telah menghadirkan solusi perbankan digital yang andal kepada nasabah lewat Super App Livin' by Mandiri untuk menghadirkan customer experience selayaknya layanan cabang dalam genggaman yang dispesifikasi ke nasabah ritel.

Serta Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri yang memberikan layanan digital single access kepada nasabah wholesale.

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, Super Livin’ by Mandiri sudah merilis dua fitur unggulan bertajuk Livin’ Investasi dan Livin’ Sukha.

Dengan kehadiran Livin’ Investasi, nasabah pengguna Livin’ by Mandiri dapat membeli reksadana secara praktis mulai dari Rp 100.000 serta memantau portofolio yang dimiliki secara praktis di dalam satu aplikasi.

Kemudian untuk Livin’ Sukha yang dirilis pada 22 Juli 2022 lalu telah memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi, seperti transaksi pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, entertainment, pembelian voucher game, pengajuan kredit, dan lain lain.

“Dalam perjalanan transformasi digital, Bank Mandiri terus mengedepankan kenyamanan dan kebutuhan nasabah. Sehingga fitur-fitur dan layanan yang dihadirkan dapat menjadi solusi terhadap kebutuhan finansial dan lifestyle nasabah,” imbuhnya.

Livin’ by Mandiri juga telah diunduh lebih dari 14 juta kali sejak diluncurkan pada Oktober 2021 lalu. Hingga Juni 2022 (year to date), Livin' by Mandiri telah mencatat 881 juta transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.080 triliun.

“Kinerja perseroan turut didukung oleh Super Apps Livin’ by Mandiri yang handal, di mana dalam rentang waktu 8 bulan sejak diluncurkan sudah diunduh oleh 14 juta downloader dan mampu mengeksekusi hingga 21.000 transaksi per detik,” ungkap Darmawan.

Untuk nasabah wholesale, Bank Mandiri juga telah menghadirkan Kopra by Mandiri. Platform digital wholesale andalan Bank Mandiri ini juga menyediakan fitur-fitur yang mampu memberikan kemudahan transaksi bisnis bagi nasabah wholesale secara terintegrasi.

Kopra by Mandiri, lanjut Darmawan, dilengkapi dalam 3 varian layanan, yaitu Kopra Portal, Kopra Host to Host, dan Kopra Partnership yang menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah di segmen wholesale.

“Cukup dengan single access pada portal Kopra, nasabah dapat memantau rekening secara real time, mendaftarkan supplier ke ekosistem rantai pasokan perusahaan, hingga memperoleh informasi transaksi secara menyeluruh melalui dashboard yang tersedia,” ujarnya.

Layanan perbankan digital Kopra by Mandiri memiliki peran besar terhadap pertumbuhan transaksi wholesale Bank Mandiri secara keseluruhan.

Tercatat, jumlah transaksi wholesale Bank Mandiri hingga semester I 2022 tumbuh sebesar 72% secara tahunan (YoY) menembus 326 juta transaksi. Platform digital wholesale andalan Bank Mandiri ini juga berhasil mencatatkan peningkatan pengguna sebesar 137% dari 23.000 pada akhir 2021 menjadi 55.000 akhir Juni 2022 lalu.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga melanjutkan transformasi digital dengan menghadirkan 241 Smart Branch by Mandiri secara serentak di 89 kabupaten/kota dan 29 provinsi di Indonesia.

Melalui Smart Branch, Bank Mandiri menghadirkan layanan cabang yang mengedepankan peran teknologi namun tetap mempertahankan physical appearance atau layanan secara fisik dari kantor cabang yang lebih modern, nyaman, dan interaktif untuk memberikan customer experience terbaik kepada nasabah dalam bertransaksi karena dikembangkan dengan prinsip customer centric.

Dalam mendukung transformasi digital, Bank Mandiri secara konsisten turut melakukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lewat program Mandirian Siap Jadi Digital yang dituangkan dalam berbagai inisiatif.

"Untuk menyiapkan SDM yang relevan dengan perkembangan teknologi, Bank Mandiri mengutamakan prinsip No One Left Behind atau tidak ada peran dari Mandirian yang terpinggirkan. Karena kami meyakini, kualitas SDM yang adaptif dengan Gerakan Bersama dari seluruh Mandirian merupakan kunci keberhasilan transformasi digital dan keberlangsungan bisnis Bank Mandiri ke depan," terang Darmawan.

Apresiasi dari Asiamoney juga diberikan kepada Bank Mandiri melalui penganugerahan gelar sebagai Indonesian Best Bank in Investment Research di tahun 2022 karena Bank Mandiri selalu dapat melahirkan berbagai solusi perbankan serta rekomendasi tindakan keuangan yang tepat kepada para nasabahnya, terlepas dari pengaruh ketidakpastian global pada kondisi pandemi Covid-19.

Hal ini sangat dirasakan manfaatnya khususnya oleh nasabah private dan priority banking kelolaan dari unit bisnis Wealth Management.

Dengan didukung oleh tim riset dan ahli ekonomi yang kompeten, nasabah tetap dapat merasakan layanan dan fasilitas eksklusif serta pertumbuhan finansial yang optimal.

Lebih lanjut, Darmawan menambahkan, seluruh aspirasi Bank Mandiri tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya kepercayaan dan dukungan dari nasabah Bank Mandiri. Untuk itu, serangkaian penghargaan yang diterima oleh Bank Mandiri ini dipersembahkan khusus untuk seluruh nasabah Bank Mandiri.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, dan kami berkomitmen untuk terus memberikan serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah Bank Mandiri,” pungkas Darmawan.

Sumber: PR