Harga Emas ke Level Terendah 2 Tahun karena Penguatan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun lebih 1,5% ke level terendah sejak April 2020 pada Jumat (23/9/2022) karena pengautan dolar AS dan kenaikan imbal hasil Treasury (obligasi) menyusul Federal Reserve (The Fed) mengadopsi sikap lebih agresif untuk mengendalikan lonjakan inflasi.

Harga emas di pasar spot turun 1,6% jadi US$ 1.643,51 per ons setelah ambles sebanyak 1,8% menjadi US$ 1.640.20 di awal sesi. Sedangkan harga emas berjangka AS hilang 1,8% menjadi US$ 1.651.

"Kami melihat dolar menguat tanpa henti, hal itu akan membuat emas rentan dalam jangka pendek," kata analis OANDA, Edward Moya.

“Ekonomi menuju resesi. Risiko hard landing meningkat dan ini mendorong arus masuk ke dolar, yang merupakan berita buruk bagi emas.”

Dolar menyentuh level tertinggi dalam 20 tahun, sehingga meredam permintaan emas batangan yang dihargakan dengan greenback.

Sementara imbal hasil obligasi tenor 10 tahun yang menjadi acuan investor melonjak ke level tertinggi sejak April 2010.

"Ini akan membuat harga (emas) diperdagangkan secara sideways pada sisa tahun ini," kata Fitch Solutions dalam sebuah catatan.

Inflasi yang melonjak telah mendorong beberapa bank sentral memperketat kebijakan moneter. The Fed AS menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin pada Rabu (21/9/2022).

Harga emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena hal ini meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

"Emas dan logam semi-investasi lainnya seperti perak dan platinum kemungkinan akan terus tertekan sampai pasar mencapai puncak hawkish," kata Kepala Strategi Komoditas Saxo Bank, Ole Hansen dalam sebuah catatan.

Logam mulia lainnya juga turun tajam dan mencatat penurunan mingguan. Harga perak di pasar spot turun 4% menjadi US$ 18,86 per ons, paladium turun 4,8% menjadi US$ 2.066,01 dan platinum ambles 4,8% menjadi US$ 856,81.

Sumber: CNBC