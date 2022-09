Supersibuk, Elon Musk Punya 27 Tangan Kanan di Tesla

California, Beritasatu.com - CEO Tesla Elon Musk disebut memiliki 27 orang deputi di Tesla yang melapor langsung ke dirinya. Mereka bertugas membantu Musk yang juga harus mengurus perusahaan roket dan satelit SpaceX, perusahaan pengeboran Boring Co, dan perusahaan yang mencoba mengoneksikan otak dengan komputer, Neuralink.

Di tengah kesibukannya, Musk juga harus berhadapan dengan pengacara Twitter terkait rencana akuisisi yang dibatalkan Musk.

Menurut penelusuran CNBC.com lewat wawancara denga karyawan dan eks karyawan Tesla, penelusuran di LinkedIn, dan informasi publik dan internal Tesla, ini adalah 27 tangan kanan Musk di Tesla:

1. Omead Afshar

Senior director, Office of the CEO and Giga Texas

Lokasi: Austin, TX

Jumlah laporan langsung: 15

2. Allie Arebalo

Director, Human resources

Lokasi: Austin, TX

Jumlah laporan langsung: 15

3. Drew Baglino

Senior vice president, Powertrain energy and engineering

Lokasi: Palo Alto, CA

Jumlah laporan langsung: 20

4. Pete Bannon

Vice president, Hardware design engineering

Lokasi: Palo Alto, CA

Jumlah laporan langsung: 22

5. Karn Budhiraj

Vice president, Global supply management

Lokasi: Sparks, NV

Jumlah laporan langsung: 16

6. Ryan DonnellyDirector, Engineering recruitingLokasi: Palo Alto, CAJumlah laporan langsung: 16 7. ...

Sumber: CNBC.com