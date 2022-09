Hingga Agustus, Produksi Migas PHE Capai 963.000 BOEPD

Jakarta, Beritasatu.com– PT Pertamina Hulu Energi (PHE) hingga Agustus 2022 mencatat realisasi produksi minyak dan gas (migas) mencapai 963.000 barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/BOEPD) atau tumbuh 8% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 897.000 BOEPD.

"Dari jumlah ini terdiri atas produksi gas 2.587 MMSCFD dan produksi minyak 517.000 BOPD," kata Senior Manager External Communication and Stakeholder Relation PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Hermansyah Nasroen dalam keterangan tertulisnya Minggu (25/9/2022).

Dia mengatakan PHE yang saat ini adalah perusahaan dengan jumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mencapai 60% dari seluruh blok migas di Tanah Air, hingga Agustus 2022 melakukan pengeboran sumur pengembangan pada 439 titik dan 55 sedang proses atau on going. Sedangkan kegiatan work over telah selesai dilakukan sebanyak 427 kegiatan dan well service telah selesai 19.361 sumur. "Dari sisi eksplorasi, PHE sudah selesaikan 11 sumur dan empat sedang berjalan atau on going," kata Hermansyah.

Hermansyah juga mengungkapkan PHE memastikan upaya peningkatan produksi migas akan terus digenjot sejalan komitmen Environmental, Social, Governance (ESG). Dia mengatakan PHE berkomitmen untuk membawa operasi lebih green, rendah emisi dan efisiensi tinggi. ESG sangat krusial, terlebih di era transisi energi dan isu perubahan iklim. “ESG bukan barang baru, hanya saja stigma bahwa ESG dianggap menambah beban, dan butuh biaya untuk diimplementasikan,” ujar Hermansyah.

Bagi Pertamina, lanjut Hermansyah, ESG merupakan sebuah peluang baru bagi perusahaan untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Kita ubah ESG yang tadinya beban menjadi investasi yang bisa kita monetisasi," kata dia.

Menurut Hermansyah, komitmen manajemen terhadap ESG sudah diakui oleh dunia internasional. Apalagi PHE sukses masuk di 30 besar perusahaan dunia yang dianggap concern dan mampu menerapkan ESG dengan baik. "Kami baru selesai dapatkan ESG rating, kita peringkat 23 dari 243 oil and gas company. Ini ESG rating pertama PHE," kata dia.

Hermansyah menegaskan, ESG tidak bisa dipisahkan dari dekarbonisasi. PHE mempunyai strategi ...

