AXA Financial dan BAV Kerja Sama Proteksi Asuransi bagi UMKM

Jakarta, Beritasatu.com- AXA Financial Indonesia bersama Bina Artha Ventura (BAV) menjalin kerja sama menyasar pelaku UMKM mendapat perlindungan asuransi. Inisiatif ini menjadi langkah awal memperkenalkan asuransi kepada masyarakat.

BACA JUGA

AXA Financial Indonesia Raup Laba Bersih Rp 125,9 Miliar

Chief of Proposition and Alternate Distribution AXA Financial Indonesia Yudhistira Dharmawata menjelaskan, perusahaan memiliki tujuan yaitu bertindak untuk kemajuan insan manusia dengan melindungi hal terpenting bagi mereka. Sejalan dengan hal itu, AXA Financial Indonesia berupaya untuk terus meningkatkan jumlah masyarakat Indonesia yang terlindungi oleh asuransi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

"Kerja sama ini merupakan upaya kami untuk memperluas akses kepada asuransi terutama bagi pemilik usaha mikro dan kecil, serta memperkenalkan solusi perlindungan sederhana sebagai langkah awal dalam pengenalan asuransi kepada masyarakat," jelas Yudhistira dalam siaran pers, akhir pekan lalu.

Melalui kerja sama ini, AXA Financial Indonesia memberikan akses ke solusi keuangan dalam bentuk perlindungan jiwa kepada mitra Bina Artha Ventura. Asuransi telah disesuaikan dengan kebutuhan mitra yaitu untuk mitigasi risiko dan menjaga taraf perekonomian mitra BAV jika nantinya terjadi risiko meninggal dunia kepada tertanggung dan ditambah dengan manfaat lain berupa santunan uang duka.

Chief Financial Officer Bina Artha Ventura Ade Irawan mengungkapkan bahwa BAV memiliki kesamaan visi dengan AXA Financial Indonesia. Khususnya untuk dapat memberikan akses keuangan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah yang bergerak di usaha mikro dan kecil agar dapat mencapai peningkatan ekonomi dan sosial.

BACA JUGA

AXA Financial Indonesia Catat Laba Bersih Rp 71,8 M

"Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan AXA Financial Indonesia untuk dapat membantu mitra individual kami mendapatkan perlindungan jiwa dan merasakan manfaat dari asuransi bagi kehidupan mereka dan keluarga. Kerja sama ini kami harapkan bisa memberikan layanan lebih kepada mitra individual," ungkap Ade.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com